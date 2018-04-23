Роб Клинкхаммер: Все хотят забить такой гол, счастье, что это удалось мне

— Невероятный сезон для вас — Кубок, «бронза» Олимпиады. Что чувствуете? — Это невероятно. Пик моей карьеры! Я наслаждаюсь каждой секундой.

— Вы забили «золотой гол». Какие эмоции? — Это сбывшая мечта. Все хотят забить такой гол, счастье, что это удалось мне. Спасибо ребятам, команде, хороший пас, я вовремя бросил… Просто нет слов!

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— Удалось взять шайбу с игры? — Нет, но думаю, что команда взяла. Это очень важный гол для «Ак Барса», шайба будет в музее.

— Вы остаетесь в «Ак Барсе»? — Да, у меня контракт ещё на год, и нет причин уезжать. Мне все тут нравится — город, команда, арена, болельщики просто невероятные! Я люблю Казань! — приводит слова Клинкхаммера БИЗНЕС Online ».

Напомним, в воскресенье «Ак Барс» победил ЦСКА (1:0) в пятом матче финальной серии и завершил ее со счетом 4-1. Решающий гол на счету канадца Клинкхаммера.