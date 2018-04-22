Артур Нигматуллин: «Было попроще, чем с „Зенитом“ несколько недель назад»

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин после гостевого матча 27-тура чемпионата России против «Тосно» (0:2) отметил, что гол, забитый его командой с пенальти, изменил картину.

— За счет чего «Амкару» удалось набрать три очка?

— Игра была не самая зрелищная. Играли два конкурента. Победить в ней должен был тот, кто выиграет подбор. Мы реализовали свои моменты. Что касается «Тосно», наверное, сказываются 120 минут игры сл "Спартаком" , потому что в концовке соперника стали покидать силы.

— Есть мнение, что назначенный пенальти предопределил результат игры…

— Гол всегда меняет картину игры, но мы забили его в районе двадцатой минуты и впереди было еще 70. Конечно, это неплохое подспорье, но все вопросы относительно победителя отпали только после второго мяча.

— Пообщались с бывшими одноклубниками?

— Конечно, пообщался! Не только с игроками, но и со штабом команды. Поздравил с выходом в финал кубка — это большое достижение. Буйволов, Дугалич, Галиуллин — у меня тут много друзей играет.

— Играть было полегче, чем с "Зенитом" несколько недель назад?