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Артур Нигматуллин: «Было попроще, чем с „Зенитом“ несколько недель назад»
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Артур Нигматуллин: «Было попроще, чем с „Зенитом“ несколько недель назад» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин после гостевого матча 27-тура чемпионата России против «Тосно» (0:2) отметил, что гол, забитый его командой с пенальти, изменил картину.
— За счет чего «Амкару» удалось набрать три очка?
— Игра была не самая зрелищная. Играли два конкурента. Победить в ней должен был тот, кто выиграет подбор. Мы реализовали свои моменты. Что касается «Тосно», наверное, сказываются 120 минут игры сл "Спартаком", потому что в концовке соперника стали покидать силы.
— Есть мнение, что назначенный пенальти предопределил результат игры…
— Гол всегда меняет картину игры, но мы забили его в районе двадцатой минуты и впереди было еще 70. Конечно, это неплохое подспорье, но все вопросы относительно победителя отпали только после второго мяча.
— Пообщались с бывшими одноклубниками?
— Конечно, пообщался! Не только с игроками, но и со штабом команды. Поздравил с выходом в финал кубка — это большое достижение. Буйволов, Дугалич, Галиуллин — у меня тут много друзей играет.
— Играть было полегче, чем с "Зенитом" несколько недель назад?
— Конечно, полегче. «Зенит»-это гранд российского футбола. Однако бывает так, что труднее приходится и в таких играх, потому что встречаются два конкурента. (Артем РЯБОВОЛ)
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