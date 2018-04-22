Тренер «Ак Барса» Билялетдинов заявил, что он долгие годы ждал победы в Кубке Гагарина

КАЗАНЬ, 22 апреля. / ТАСС /. Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов заявил, что он ждал победы в Кубке Гагарина долгие восемь лет, которые прошли с момента последнего триумфа команды из Казани в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье «Ак Барс» дома со счетом 1:0 одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и в рекордный третий раз стал победителем Кубка Гагарина. Билялетдинов стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в карьере.

"Я ждал этого момента долгие годы. И вся команда для этого работала, не покладая сил. Я очень рад за своих спортсменов, которые добились такого результата", — сказал Билялетдинов.

"Я хочу сказать слова благодарности моей команде. Они честно трудились, им было очень сложно и физически, и умственно. Я никого не хочу выделять сегодня, выиграла команда", — добавил он.

По словам тренера, у всех игроков «Ак Барса» в этом финале была огромная отдача. «Одни забивали, а другие оборонялись, что касается вратаря Эмиля Гарипова , то он большой молодец, он сумел преодолеть на пути к чемпионству определенные неудачи. Он подобрал ключ и доказал себе, что может играть на хорошем уровне и побеждать», — отметил Билялетдинов.

"Побед хочется всегда"

По словам 63-летнего специалиста, ему хочется побеждать в каждом розыгрыше КХЛ. «За прошедшие восемь лет Кубок [Гагарина] не изменился, время пролетело очень быстро, побед хочется всегда, но не всегда получается. Но мы много работали, а результат обязательно придет», — сказал он.

"Что касается здоровья игроков, то травм было достаточно. Но все хотели играть через не могу, ребята молодцы, никто не хотел сидеть. Но мне нужно было принимать решение, насколько тот или иной получивший повреждение игрок может быть полезен команде.

"Отвечать на каверзные вопросы не очень приятно"

Билялетдинов отдельно остановился на своих взаимоотношениях с представителями СМИ. «Я хочу общаться, но в ответ хочу уважения, хочется, чтобы журналисты уважали тех, с кем они общаются. Когда я слышу нормальные вопросы, то я буду отвечать, говорить, а на каверзные вопросы давать ответы не очень приятно», — сказал Билялетдинов.

"Я думаю, журналисты не должны так работать. Мы должны вместе все делать для хоккея, тогда мы тоже будем открыты, все будем рассказывать, говорить, какие принимаем решения. И тогда журналистам будет интереснее работать, а людям — интереснее читать", — добавил тренер.

Ранее казанцы под руководством Билялетдинова становились обладателями трофея в 2009-м, победив в финальной серии ярославский «Локомотив» (4-3), а также в 2010-м, обыграв ХК МВД (4-3).