Отличной игры Евгения Коноплянки не хватило для победы «Шальке 04»

«Кёльн» в этом туре может оформить официальный вылет из Бундеслиги. Бывшая команда Константина Рауша на протяжении всего сезона выглядела блекло. Обыграв в середине марта «Байер», «козлы» получили возможность выйти из затяжного пике. Но им не воспользовались. «Шальке 04» вовремя нашли в себе силы на борьбу.

Протокол игры

Кёльн

Шальке 04 5' Эмболо Брель (0:1)

(2:2) Риссе Марсель 83'

22 апреля. Стадион «Рейн Энерги» (Кёльн).

Неожиданно уступив «Гамбургу», гельзенкирхенцы вышли максимально собранными на Рурское дерби. Голы Налдо и Коноплянки позволили «королевским синим» набрать три очка в поединке против дортмундской «Боруссии». Украинец продолжил показывать добротный футбол и в этой игре. На пятой минуте Евгений обработал разрезающую передачу, покатил на Эмболо, который поразил пустые ворота «Кёльна». Все последующие атаки гельзенкирхенцы пытались проводить через Коноплянку, который был невероятно активен. В итоге, в середине тайма Ди Санто выполнил длинный заброс на украинца, который обработал мяч, обыграл соперника и переиграл Тимо Хорна , с которым вышел один на один. Надо отдать должное хозяевам, которые не бросили играть, а побежали в атаку. Такой подходит принёс им успех. Биттенкорт один мяч отыграл. В ответном наступлении у «Шальке 04» вновь в центре внимания был Коноплянка, который угодил в каркас ворота «козлов».

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До перерыва Евгений успел побывать в центре внимания ещё дважды. Его удар головой отразил Хорн, а перед самым свистком на перерыв украинец перебрасывал голкипера, но форварду гостей немного не повезло. Во втором тайме «Шальке 04» продолжил атаковать, но уже не так опасно. За полчаса до конца матча Коноплянка покинул поле, уступив место Бенталебу. Выложившись в первом тайме, команды были, словно, своей тенью в тайме втором. Расслабленность гостей привела к тому, что Риссе со стандарта сравнял счёт и сохранил призрачные надежды на пребывание «Кёльна» в Бундеслиге.