В рамках 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Бетиса».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Атлетико М Бетис
Облак Ян • Хуанфран Торрес • Савич Стефан • Хименес Хосе • Лукас Франсуа • Витоло Виктор • Томас Тейе • Габи Фернандес • Ньигес Сауль • Торрес Фернандо • Корреа Анхель
Запасные: Гамейро Кевин • Годин Диего • Врсалько Шиме • Коке Хорхе • Гризманн Антуан • Вернер Аксель • Олабе Роберто
Хименес Даниэль • Барраган Антонио • Манди Аисса • Бартра Марк • Амат Хорди • Гарсия Хави • Фабиан Руис • Тельо Кристиан • Будебуз Ряд • Loren Moron • Хоакин Санчес
Запасные: Кэмпбелл Джоэль • Рубен Кастро • Дурмиси Риза • Санабрия Антонио • Камараса Виктор • Pedro López II 22 апреля. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).
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