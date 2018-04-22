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«Атлетико» — «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Атлетико» — «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 14 минут назад
В рамках 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Бетиса».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Атлетико М  Бетис
Облак Ян • Хуанфран Торрес • Савич Стефан • Хименес Хосе • Лукас Франсуа • Витоло ВикторТомас ТейеГаби Фернандес • Ньигес Сауль • Торрес ФернандоКорреа Анхель
Запасные: Гамейро КевинГодин Диего • Врсалько Шиме • Коке Хорхе • Гризманн Антуан • Вернер Аксель • Олабе Роберто
Хименес Даниэль • Барраган Антонио • Манди Аисса • Бартра Марк • Амат Хорди • Гарсия Хави • Фабиан РуисТельо Кристиан • Будебуз Ряд • Loren Moron • Хоакин Санчес
Запасные: Кэмпбелл Джоэль • Рубен Кастро • Дурмиси Риза • Санабрия АнтониоКамараса Виктор • Pedro López II  22 апреля. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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