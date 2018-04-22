Вторые домашние нули «Локомотива» сохраняют интригу в чемпионате

Воскресная программа 27-го тура РФПЛ завершилась матчем единоличного лидера. Подопечные Сергея Семака пожаловали на «РЖД Арену».

Протокол игры

Локомотив Москва

22 апреля. Стадион «РЖД Арена» (Москва).

Интрига чемпионат России потихоньку умирает. «Локомотив» за 4 тура до финиша опережает "Спартак" на 6 очков, и каждая победа семимильными шагами приближает «железнодорожников» к чемпионскому титулу. Домашний матч против «Уфы», судя по афише, был хорошими вариантом для набора трёх очков. Однако про прошлый тур тоже так думали. Тогда «Ахмат» смог увезти ничью с «РЖД Арены», теперь в Москву прибыли футболисты из Башкортостана.

Уфимская команда обитает на седьмой позиции, являясь крепким середняком российского первенства. За еврокубки команда больше не борется, ведь до пятого места 12 очков. Вылететь тоже достаточно проблематично, поэтому команда Сергея Семака спокойно завершает сезон. Спокойно. Именно так прошёл отчетный поединок. Дождь и снег вперемешку мешали игрокам комбинировать, а те не особо сопротивлялись. К середине тайма «Локомотив» вообще не появился у ворот Александра Беленова, «Уфа» хотя бы пробила в створ. Дмитрий Сысуев размял замерзавшего Гилерме.

Алексей Миранчук был непривычно скован, Джефферсон Фарфан примерз где-то на чужой половине поля. За первые 45 минут только Мануэл Фернандеш смог заставить поволноваться Сергея Семака. Сам всё сделал португалец. Принял мяч в центре поля, развернул оппонента, продвинулся вперёд и пробил метров с 30-и. Несмотря на дистанцию мяч полетел очень сильно. Уже опускался в нижний угол футбольный снаряд, но Александр Беленов тоже не спал. У самой штанги мяч настигла рука голкипера.

Команды даже сами не поняли зачем выходили на первый тайм, вроде старались, а не получалось ровным счётом ничего. После перерыва, наслушавшись наставления Сёмина, активнее заиграли хозяева. Антон Миранчук имел неплохой момент, однако ударом с угла вратарской шелохнул сетку с внешней стороны. Главный тренер «Локомотива» отреагировал радикально, заменив форварда на Эдера. До этого, кстати, Коломейцев вышел вместо Тарасова. Перестановки ещё немного оживили игру. Как раз-таки Эдер головой замкнул подачу со штрафного. Беленов парировал мяч перед собой, однако на добивании никто из «железнодорожников» не сориентировался.

"Уфа" впервые потревожила Гилерме на экваторе тайма. Дмитрий Сысуев начал атаку прострелом на Стоцкого, другой Дмитрий гостей оставил мяч Игбуну, а форвард со средней дистанции пробил точно в голкипера хозяев. Подопечные Сергея Семака грамотно убивали время, тем самым сохраняя интригу в чемпионате. В итоге «Уфа» умудрилась сыграть вничью с «Локомотивом», а для подопечных Сёмина это стали уже вторые подряд домашние 0:0. ЦСКА находится на расстоянии шести очков, а московский «Спартак» уступает 7 зачётных баллов, имея одну игру в запасе. «Если бы не поражение в Екатеринбурге» — думает сейчас Каррера.