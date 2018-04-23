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Гол ван Перси помог «Фейеноорду» выиграть Кубок Нидерландов
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Гол ван Перси помог «Фейеноорду» выиграть Кубок Нидерландов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В финальном матче Кубка Нидерландов «АЗ Алкмар» встречался с «Фейеноордом». Встреча проходила на стадионе «Фейеноорд — Де Куйп» и завершилась уверенной победой роттердамской команды со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси, Николай Йоргенсен и Йенс Торнстра.
«Фейеноорд» стал обладателем Кубка Нидерландов впервые за последние два года и в 13-й раз в его истории. Большее количество раз этот трофей выигрывал только «Аякс» (18).
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