«Лас-Пальмас» крупно проиграл «Алавесу» и вылетел из Примеры

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» принимал на своём поле «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Гран Канария» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

«Лас-Пальмас» (21 очко), который располагается на 19-й строчке в таблице Примеры, после этого поражения лишился даже теоретических шансов сохранить прописку в высшем дивизионе. Ранее шансов на спасение лишилась и «Малага» (20). «Алавес» (41) находится на 13-й строчке.