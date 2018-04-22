Ещё
«Лас-Пальмас» крупно проиграл «Алавесу» и вылетел из Примеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лас-Пальмас» крупно проиграл «Алавесу» и вылетел из Примеры 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 34-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» принимал на своём поле «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Гран Канария» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей дубль оформил Мунир Эль-Хаддади, а ещё по голу на свой счёт записали Альваро Медран и Рубен Собрино.
«Лас-Пальмас» (21 очко), который располагается на 19-й строчке в таблице Примеры, после этого поражения лишился даже теоретических шансов сохранить прописку в высшем дивизионе. Ранее шансов на спасение лишилась и «Малага» (20). «Алавес» (41) находится на 13-й строчке.
Чемпионат.com: последние новости
Велогонщик Ворганов выиграл «Тур Мерсина» Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную Должен ли был Лапочкин удалять Гранквиста?
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё73
Винер жестко обошлась с Мамун32
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба держит слово: заплатил деньги и отплатил «Зениту»2
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение