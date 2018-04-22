Гол ван Перси помог «Фейенорду» завоевать Кубок Нидерландов

Для «Фейенорда» это 13-й Кубок Нидерландов в истории. Чаще трофей завоевывал только амстердамский «Аякс» — 18 раз. На счету «АЗ» четыре победы в кубке.

Для 34-летнего ван Перси этот трофей стал первым после возвращения в родной клуб. В чемпионате «Фейенорд» идет четвертым, на 8 очков отставая от «АЗ» и на 10 опережая «Утрехт».