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Четыре гола «Алавеса» отправили «Лас-Пальмас» в Сегунду
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Четыре гола «Алавеса» отправили «Лас-Пальмас» в Сегунду 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Ла Лиге определился второй неудачник сезона. Впервые в истории турнира за 4 тура до его окончания известны имена двух команд, которые отправятся в Сегунду.
"Лас-Пальмас" играл против «Алавеса» и пропустил 4 безответных гола во втором тайме — 0:4. Островитяне в итоге составят компанию «Малаге» во втором дивизионе.
Протокол игры
Лас-Пальмас
Алавес
51' Мунир Эль-Хаддади (0:1)
73' Мунир Эль-Хаддади (0:2)
79' Медран Альваро (0:3)
90' Собрино Рубен (0:4)
Лисоайн РаульДавид СимонГальвес Алехандро 90' • Давид ГарсияАгиррегарай Матиас 26' 46' (Хайро Самперио (46') • Халилович Ален 46' (Хиль Начо (46') • Кастельяно Хави • Этебо Огенекаро • Висенте Гомес • Кальери Хонатан • Эзекиль Имох 71' (Толедо Эрнан (71')
Запасные: Аквилани Альберто • Химо Наварро • Кастельяно Дани • Чичисола Леандро
Пачеко Фернандо • Martin Aguirregabiria • Эли Родриго 49' • Алексис Дельгадо • Дуарте Рубен 39' • Ибай Гомес 68' (Педраса Альфонсо (68') • Пина Томас • Ману Гарсия • Мубарак Вакасо 68' (Гвидетти Джон (68') • Собрино Рубен • Мунир Эль-Хаддади 74' (Медран Альваро (74')
Запасные: Перес Эрнан • Лагуардия Виктор • Сивера Антонио • Марипан Гильермо
22 апреля. Стадион «Гран Канария».
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