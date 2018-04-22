Четыре гола «Алавеса» отправили «Лас-Пальмас» в Сегунду

В Ла Лиге определился второй неудачник сезона. Впервые в истории турнира за 4 тура до его окончания известны имена двух команд, которые отправятся в Сегунду.

"Лас-Пальмас" играл против «Алавеса» и пропустил 4 безответных гола во втором тайме — 0:4. Островитяне в итоге составят компанию «Малаге» во втором дивизионе.

Протокол игры

Лас-Пальмас

Алавес

73' Мунир Эль-Хаддади (0:2)

79' Медран Альваро (0:3)

90' Собрино Рубен (0:4)

Запасные: Аквилани Альберто • Химо Наварро • Кастельяно Дани • Чичисола Леандро

22 апреля. Стадион «Гран Канария».