В рамках 34-го тура чемпионата Франции по футболу «Бордо» дома играет с «ПСЖ».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Бордо
Костил Бенуа • Сабали Юссуф • Кунде Жюль • Пабло Кастро • Пундже Максим • Лерагер Лукас • Плашил Ярослав • Санхаре Юнусс • Малком Филипе • Брайтвайт Мартин • Камано Франсуа
Запасные: Байсс Пол • Де Превиль Николя • Мейте Суалихо • Пелленар Тео • Лаборд Гаэтан • Вада Валентин • Манданда Ове Ареола Альфонс • Алвес Даниэл • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснель • Юри Берчиче • Ло Сельсо Хиовани • Рабио Адриен • Нкунку Кристофер • Мбаппе Килиан • Кавани Эдинсон • Пасторе Хавьер
Запасные: Мотта Тьяго • Силва Тьяго • Трапп Кевин • Кюрзава Левен • Дракслер Юлиан • Менье Томас
22 апреля. Стадион «Матмю Атлантик» (Бордо).
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