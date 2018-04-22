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Энтони Хопкинс о вреде много работать
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Энтони Хопкинс о вреде много работать 

DTF.RU 1 час назад
80-летний актёр опубликовал у себя в твиттере это видео с припиской: «Вот, что бывает, когда ты только работаешь и не развлекаешься» (эта пословица звучит в том числе и в «Сиянии» Стивена Кинга).
#фан #видео
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