В Волгограде выберут лучших школьников, умеющих читать вслух

В библиотеке имени Горького соберутся волгоградцы, которые умеют не только выразительно, но и грамотно читать вслух текст любой сложности.

— Финалистами интересного проекта «Страница 18» стали старшеклассники из Волгограда, Иловлинского, Фроловского, Жирновского и Среднеахтубинского районов, — рассказали в областной библиотеке имени Максима Горького. — Школьник, который лучше всех прочитает незнакомый текст, поедет на полуфинал чемпионата России в Тулу. Если волгоградцу удастся удивить членов жюри, то следующий отрывок он продекламирует уже на Красной площади.

Послушав школьников со всей Волгоградской области, члены жюри составили топ самых типичных ошибок: кто-то не мог осилить географические названия, другие «спотыкались» на терминах.