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В Волгограде выберут лучших школьников, умеющих читать вслух
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В Волгограде выберут лучших школьников, умеющих читать вслух 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В библиотеке имени Горького соберутся волгоградцы, которые умеют не только выразительно, но и грамотно читать вслух текст любой сложности.
— Финалистами интересного проекта «Страница 18» стали старшеклассники из Волгограда, Иловлинского, Фроловского, Жирновского и Среднеахтубинского районов, — рассказали в областной библиотеке имени Максима Горького. — Школьник, который лучше всех прочитает незнакомый текст, поедет на полуфинал чемпионата России в Тулу. Если волгоградцу удастся удивить членов жюри, то следующий отрывок он продекламирует уже на Красной площади.
Послушав школьников со всей Волгоградской области, члены жюри составили топ самых типичных ошибок: кто-то не мог осилить географические названия, другие «спотыкались» на терминах.
— Мы завершили отборочные туры проекта «Страница 18», — говорит представитель Межрегиональной федерации чтения в Волгоградской области Сергей Мазанов. — Чтение «с листа» — замечательный способ проверить не только знание русского языка, а почти каждого предмета. «Сыпались» на географии, естественных науках, в терминологиях. Читать вслух незнакомые тексты для многих победителей стандартных конкурсов чтецов оказалось безумно трудно. Одно дело — читать заранее известный текст, расставив ударения, выстроив речь, другое дело — всего за минуту прочитать незнакомый текст так, чтобы поразить строгое и профессиональное жюри. Финал отборочного тура чемпионата России по чтению вслух состоится в областной библиотеке имени М. Горького 24 апреля этого года в 10 часов утра.
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