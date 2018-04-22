«Мы будто 30 га картошки пропололи!» Как гуляла хоккейная Казань

В раздевалке «Ак Барса» творился даже не бразильский, а португальский карнавал. Если вспомнить, что самым ценным игроком плей-офф был признан Джастин Азеведо

По центру установили Кубок Гагарина. «Команда, встань в круг!» — скомандовал Данис Зарипов . Ну а Александр Бурмистров положил на чашу деревянную доску — в ней были четыре линии по четыре отверстия. Одна дырка оставалась пустой.

«У нас была традиция, что туда вставлял шайбу тот, кто забивал победный гол, — объявил Бурмистров. И повернулся к главному тренеру Зинэтуле Билялетдинову . — Ваше слово, ваша шайба».

«Ребятки, я очень горжусь вами! — гулко прокричал Билл. — Я знаю, какую работу мы с вами провели. Как вы пахали, блин. Я вам всегда говорил: только честный труд, блин, приведет к этому кубку. Тяжело было. Сложно. Но мы шли, честно вкалывали. С победой вас!»

«А-а-а-а!» — разнеслось в раздевалке. И начали греметь популярные хиты. Запомнилась «Медуза». И я почему-то подумал о Зарипове. У него этих чашек — как щупалец у осьминога. Пять пишем, восемь в уме. И ведь с какой беды начинался сезон — у Зарипова обнаружили запрещенный препарат. Влепили дисквалификацию на два года. Его звали в НХЛ. Но юристы отстояли честное имя Даниса. И теперь он — чемпион. Хорошо о нем сказал один из болельщиков: «Данис — как пятачок, который подкладывают под пятку. У кого он, у того удача».

«Да уж, сезон начался с неприятного сюрприза, — хмыкнул Зарипов. — Но очень хорошо, что мы выкарабкались из этой ситуации. А теперь я счастлив, эмоции переполняют. И у меня хватит сил на шестой кубок!»

В этом «Ак Барсе» собрались интересные ребята. Карьера Бурмистрова в «Ванкувере» летела под откос, легендарного Андрея Маркова не подписал «Монреаль», Станислав Галиев оказался не нужен «Вашингтону». Но в Казани они пережили вертикальный взлет. И теперь с этой горы Стэн Галиев, которого уже вызвали в первую сборную, мне говорит:

«В чем уникальность этого «Ак Барса»? Да у нас нет никакого секрета. У нас отличный тренерский штаб, коллектив. Мы — одна семья. И доказали это в финале. Стояли друг за друга, верили в себя».

— Передай свою карму «Вашингтону». Может, Овечкин и компания в этом году возьмут Кубок Стэнли? — Дай бог им поднять чашу над головой через пару месяцев! Удачи, ребята! Слежу за вами.

«Мы шли от матча к матчу. Да, было тяжело, и в Хабаровск летали, — говорит Артем Лукоянов . — Но мы проделали колоссальную работу. Будто 30 га картошки пропололи своими руками. И вот была последняя борозда. Теперь будем отдыхать, радоваться. Мы — чемпионы!»

— А ведь все думали, что чемпионом станет СКА, — напомнил я Лукоянову. — Много чего говорили. И то, что ЦСКА нас перебегает. А ведь все идет от головы. Надо быть умнее. И терпеть. Пахать. Только через работу такие кубки добываются.

— Как же вы выключили бегущую машину ЦСКА? — Я не знаю, какая там машина. Мы на своей машине ехали к чаше.

— В команде много ветеранов, на того же Зарипова посмотрите, — пропищал кто-то сбоку. — Ребята, ну у ЦСКА играла молодежь. А выиграли ветераны. И смотрите, кто лучший!

…О чем же спросить капитана Александра Свитова , который первым поднял Кубок Гагарина?

«Поверил в победу, только когда вручили трофей», — сказал кэп.

Я вышел на улицу, а там ликовали и прыгали болельщики «Ак Барса». Они не замечали дождь, их не смущала темнота и наступивший холод. Это были абсолютно счастливые люди. Вот ради них и победили «барсы».

Снова сделали Казань городом хоккейных чемпионов.