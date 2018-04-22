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Мюллер за хет-трик «Байеру» получил карточку с рейтингом 90 в FIFA 18
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Мюллер за хет-трик «Байеру» получил карточку с рейтингом 90 в FIFA 18 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Компания EA Sports добавила в FIFA 18 специальные карточки лучших игроков кубковых матчей, прошедших недавно. Нападающий «Баварии» Томас Мюллер за хет-трик в ворота «Байера» в полуфинале Кубка Германии (6:2) получил MOTM-карточку с общим рейтингом 90 OVR.
Также специальные карточки получили Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Марлос ("Шахтер"), Себастьян Коатес ("Спортинг Л"), Лукас Градецки ("Айнтрахт"), Скотт Браун ("Селтик"), Лазарос Христодулопулос (АЕК), Родольфо Писарро ("Гвадалахара"), Евгений Селезнев ("Акхисар"), Витор Гомеш ("Авеш"), Джеймс Маин ("Хибернианс").
Данные карточки можно будет получить в паках в течение недели.
New #MOTM. Available for 7 days 💪 #FUT pic.twitter.com/KDXjgpAHz7
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 апреля 2018 г.
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