Мюллер за хет-трик «Байеру» получил карточку с рейтингом 90 в FIFA 18

Компания EA Sports добавила в FIFA 18 специальные карточки лучших игроков кубковых матчей, прошедших недавно. Нападающий «Баварии» Томас Мюллер за хет-трик в ворота «Байера» в полуфинале Кубка Германии (6:2) получил MOTM-карточку с общим рейтингом 90 OVR.

Данные карточки можно будет получить в паках в течение недели.

