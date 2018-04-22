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Велогонщик Ворганов выиграл «Тур Мерсина»
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Велогонщик Ворганов выиграл «Тур Мерсина» 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский велогонщик Эдуард Ворганов, выступающий за команду «Минск», победил в общем зачете многодневки «Тур Мерсина», которая завершилась в Турции. На первых трёх этапах гонки Ворганов занял второе, шестое и первое место. А на четвёртом заключительном финишировал 20-м, но со временем победителя.
Вторым в общем зачёте стал болгарин Станимир Чолаков, третьим аргентинец Герман-Николас Тивани (оба из команды Trevigiani Phonix — Hemus 1896). Четвёртое место занял ещё один россиянин Иван Балыкин, выступающий за команду Torku Sekerspor. Все трое уступили Ворганову в общем зачёте около двух минут.
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