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Курский «Авангард» на выезде разгромил соперников из Краснодара
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Курский «Авангард» на выезде разгромил соперников из Краснодара 

Курские известия 32 минуты назад
Фото: Курские известия
В 34 туре Фонбет-Первенства наши футболисты на чужом поле одержали уверенную победу над «Кубанью»— 0:3  По данным пресс-службы клуба, успех нашей команде принесли забитые мячи Игоря Киреева, Ислама Тлупова и Романа Минаева. Стоит отметить, что большую часть матча «Авангард» имел численное преимущество после удаления защитника хозяев. Следующий матч куряне проведут на стадионе «Трудовые резервы» 28 апреля. В гости к сине-белым пожалует «Сибирь». После 34 туров «Авангард» занимает десятое место в турнирной таблице. «Сибирь» расположилась на шестом месте.
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