Курский «Авангард» на выезде разгромил соперников из Краснодара 

В 34 туре Фонбет-Первенства наши футболисты на чужом поле одержали уверенную победу над «Кубанью»— 0:3 По данным пресс-службы клуба, успех нашей команде принесли забитые мячи Игоря Киреева, Ислама Тлупова и Романа Минаева. Стоит отметить, что большую часть матча «Авангард» имел численное преимущество после удаления защитника хозяев. Следующий матч куряне проведут на стадионе «Трудовые резервы» 28 апреля. В гости к сине-белым пожалует «Сибирь». После 34 туров «Авангард» занимает десятое место в турнирной таблице. «Сибирь» расположилась на шестом месте.