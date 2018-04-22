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Есть ли что-то общее в историях Глушакова и Тихонова в «Спартаке»? Версия Романцева
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Есть ли что-то общее в историях Глушакова и Тихонова в «Спартаке»? Версия Романцева 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью «СЭ» сравнил нынешнюю ситуации вокруг Дениса Глушакова с уходом из московского клуба Андрея Тихонова в 2000-м году. Тогда именитый специалист отцепил капитана от состава после провальной первой части чемпионата.
— У Дениса обычный игровой спад, который может случиться с кем угодно, — сказал Романцев. — И то, что он его преодолеет, сомнений не вызывает. Это футболист с железным характером капитана, что он не раз доказывал. Скорее всего, кому-то в СМИ и интернете выгодно сделать из него козла отпущения, для того, что бы привлечь внимание к собственной персоне.
Что касается расставания с Тихоновым, то это совсем другая история. На тот момент я чувствовал, что в «Спартаке» он себя уже исчерпал. А вот в том, что Андрей сможет по-новому раскрыться в другом клубе, был убежден. Мы поговорили и поняли друг друга. Время показало, что это был разумный ход — Тихонов изменил игровую манеру и еще с десяток лет был на первых ролях во всех командах, где выступал. (Александр ЛЬВОВ)
Полная версия интервью с Романцевым — в ближайшее время на сайте «СЭ»
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