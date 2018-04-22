Есть ли что-то общее в историях Глушакова и Тихонова в «Спартаке»? Версия Романцева

— У Дениса обычный игровой спад, который может случиться с кем угодно, — сказал Романцев. — И то, что он его преодолеет, сомнений не вызывает. Это футболист с железным характером капитана, что он не раз доказывал. Скорее всего, кому-то в СМИ и интернете выгодно сделать из него козла отпущения, для того, что бы привлечь внимание к собственной персоне.

Что касается расставания с Тихоновым, то это совсем другая история. На тот момент я чувствовал, что в «Спартаке» он себя уже исчерпал. А вот в том, что Андрей сможет по-новому раскрыться в другом клубе, был убежден. Мы поговорили и поняли друг друга. Время показало, что это был разумный ход — Тихонов изменил игровую манеру и еще с десяток лет был на первых ролях во всех командах, где выступал. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью с Романцевым — в ближайшее время на сайте «СЭ»