Праздник в бело-голубых тонах: в Минске празднуют юбилей «Динамо»

В Минске продолжаются торжества в честь юбилея «Динамо». Спортивному обществу — 95 лет, передает «МИР 24».

Отмечают весело и всем городом. В программе не только спортивные мероприятия, но также песни, танцы и выставка ретро-автомобилей. Но больше всего развлечений придумали для детей. Они могли принять участие в играх и конкурсах, а также попробовать свои силы в различных видах спорта.

«Динамо» — это бренд. «Динамо-Минск» по хоккею, «Динамо-Минск» по футболу. Это бренд здорового образа жизни. Это бренд продвижения спортивных традиций. И поэтому на этот городской праздник пришло очень много людей», — сказал председатель БФСО «Динамо» Андрей Боровский

Белорусские спортсмены-динамовцы за 95 лет завоевали 111 олимпийских наград. Из них почти треть — золотые.

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