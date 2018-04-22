Обвиняемый в РФ в шпионаже норвежец признал, что сотрудничал с разведкой своей страны

ОСЛО, 22 апреля. / ТАСС /. Гражданин Норвегии Фруде Берг , задержанный в Москве в конце 2017 года по подозрению в шпионаже, признает, что, находясь в России, выполнял задания Военной разведывательной службы (ВРС) скандинавского королевства. Об этом газете Dagbladet сообщили адвокаты норвежца Илья Новиков и Брюньюльф Риснес, интервью с которыми было в воскресенье вечером опубликовано на сайте издания.

По их словам, Берг не был штатным сотрудником норвежских разведслужб, которые использовали его лишь в качестве курьера, когда он ездил в Россию. В ВРС вышли на Берга через его знакомого из Киркенеса — расположенного в 9 км от границы с РФ норвежского города, где обвиняемый много лет жил и работал. По заданию представителей разведслужбы 62-летний Берг перевозил в Россию конверты с деньгами и, предположительно, инструкциями для людей, сотрудничавших с норвежской разведкой. При задержании у норвежца было обнаружено около €3 тыс. наличными.

"С учетом всей появившейся информации, наш клиент уверен, что человек, с которым он встречался в Осло осенью, и который попросил его съездить в Москву и сделать то, что привело к аресту [Берга] и предъявлению ему обвинений в шпионаже, работал на Военную разведывательную службу Норвегии, — заявил Новиков Dagbladet. — Берг очень плохо понимал, во что он оказался втянут. Он дед пятерых внуков, семьянин и пенсионер и никогда бы не пошел на подобное, понимай он, что ему грозит 20 лет тюрьмы".

Несколько источников в Вооруженных силах Норвегии подтвердили Dagbladet, что знакомый Берга, который свел его с человеком, передавшим ему конверт с €3 тыс., сам работал на ВРС в Киркенесе, а затем был переведен в Осло. В самом разведывательном ведомстве норвежским журналистам комментировать ситуацию не стали, посоветовав общаться в МИД Норвегии, где отметили лишь, что оказывают Бергу консульскую поддержку.

Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ РФ , ему предъявлено обвинение по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). В начале февраля Лефортовский суд Москвы продлил срок его содержания под стражей до 5 мая, а следующее заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об очередном продлении срока, должно состояться на следующей неделе. На предыдущем слушании Берг заявлял норвежским журналистам, что невиновен и не делал ничего противозаконного. При этом он добавил, что считает себя жертвой людей, которые воспользовались его доверием.