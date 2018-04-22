Тренер «Уфы» расстроился из-за неудачи «Спартака» в Кубке России

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак выразил сожаление в связи с поражением московского "Спартака" в полуфинале Кубка России. В случае победу красно-белых в турнире, место в Лиге Европы автоматически досталось бы команде, занявшей шестое место в турнирной таблице РФПЛ.

"Нечего скрывать, что для нашей команды было важно почувствовать вкус близости еврокубков, бороться за них. Но мы прекрасно знаем, что у нас задачи — выкладываться в каждой игре и показывать хороший футболе. В целом мы можем играть с топами, страха перед такими командами нет, так что все хорошо", — цитирует Семака ТАСС

Он также подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом».

"В первом тайме больше мяч контролировали, в обороне сыграли неплохо, но в атаке имели много ошибок, после которых остро было у наших ворот. В нападении сыграли ниже своих возможностей, возможно, из-за того, что несколько игроков выпали. Ничья — неплохой результат, но надо прибавлять в атаке. Мы должны быть довольны этим результатом", — добавил специалист.

Матч «Локомотив» — «Уфа» завершился нулевой ничьей.