Около тысячи человек собрал открытый чемпионат Дагестана по национальным видам спорта

МАХАЧКАЛА, 22 апреля. / ТАСС /. Открытый чемпионат Дагестана по национальным видам спорта, который прошел в воскресенье в дагестанском селе Леваши, собрал около тысячи человек со всей республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Левашинского района.

"Сегодня в селе Леваши прошел открытый чемпионат Дагестана по национальным видам спорта. Участие в нем приняли около тысячи спортсменов и болельщиков из разных уголков республики, в том числе руководители министерств и ведомств, представители городов и районов", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в рамках чемпионата, который был приурочен к Дню местного самоуправления и 80-летию заслуженного учителя РФ, мастера спорта СССР по вольной борьбе Нурбаганда Гапизова, прошли состязания в беге на различные дистанции, метании гири и камня, а также скачки.

Собеседник агентства сообщил, что соревнования начались с забега на 100 метров и 1,5 км, в которых победителями стали Руслан Максимов и Курбан Курбанов соответственно. В метании гири весом 80 кг и 32 кг первое место занял рекордсмен Дагестана Магомедсалам Магомедов из села Леваши. В прыжках в длину выиграл Арсен Абдулкеримов из села Акуша.

"После завершения состязаний по легкой атлетике начались скачки, в которых участвовали сильнейшие скаковые лошади из Дагестана. В заезде на 2 км первое место заняла лошадь «Кауфман» из села Леваши, на 4 км — лошадь «Динамик» из села Нижний Дженгутай. В заезде на 6 км первой финишировала лошадь по кличке «Сапхат» из Унцукульского района", — добавили в пресс-службе.

Пропаганда национальных видов спорта

"Основные задачи этого чемпионата — популяризация и пропаганда в Дагестане национальных видов спорта, повышение физической, нравственной и духовной культуры населения республики, противодействие наркомании, терроризма и экстремизма", — рассказал ТАСС глава администрации Левашинского района Шамиль Дабишев.

Все победители и призеры открытого чемпионата Дагестана по национальным видам спорта были награждены кубками, почетными грамотами и ценными подарками.

Параллельно с чемпионатом в Леваши прошел Республиканский фестиваль национальной песни «Голос гор», который был организован администрацией Левашинского района совместно с Министерством культуры Дагестана. «Участниками фестиваля стали исполнители национальных песен из Левашинского, Акушинского, Лакского, Гунибского, Дахадаевского, Кайтагского, Кулинского и других районов», — сообщили в администрации муниципалитета.