День 23 апреля в истории

Всемирный день книги и авторского права.

Первый раз Всемирный день книги и авторского права отмечался в 1996 году.

Каждый год ЮНЕСКО и другие международные организации, которые представляют издателей, книготорговцев и библиотеки, выбирают Всемирную книжную столицу мира. В этом году ей стал город Афины.

День английского языка.

Установлен в 2010 году Департаментом обществен­ной информации ООН . Датой празднования стал день рождения знаменитого драматурга и писателя Уильяма Шекспира.

Сегодня английский язык считается «мировым языком». Он является официальным в 54 странах мира: в Великобритании, США, Австралии, Ирландии (наряду с ирландским), Канады (наряду с французским), Мальты (вместе с мальтийским), Новой Зеландии (наряду с маори и жестовым). Используется в качестве официального в некоторых государствах Азии и Африки.

Английский язык — один из шести официальных языков ООН наравне с русским, арабским, испанским, китайским и французским.

День испанского языка.

Памятная дата ООН, установленная по инициативе Департамента общественной информации ООН в 2010 году.

Испанский язык — третий по распространённости (после китайского и хинди) язык в мире. На нем, по разным оценкам, говорят от 450 до 500 миллионов жителей Земли.

Испанский язык является одним из шести офици­альных языков ООН наравне с русским, английским, араб­ским, китайским и французским.

53 года назад (1965) был запущен первый советский спутник связи «Молния-1».

Работы по созданию спутника велись с 1961 года. Главным конструктором проектов космических систем связи «Молния-1», а также ряда последующих был заместитель генерального директора по науке Московского НИИ радиосвязи Мурад Капланов.

«Молния-1» был предназначен для создания экспериментальной линии дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком. Благодаря работе этого спутника жители Дальнего Востока впервые имели возможность в реальном времени смотреть первомайский парад 1965 года, который проходил в Москве.

54 года назад (1964) была основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия» (ныне — ФГУП «Фирма „Мелодия“).

Она была создана на базе Всесоюзной студии грамзаписи и периферийных студий, заводов по производству грампластинок, Домов грампластинок в Москве, Ленинграде и других городах.

В советское время предприятия „Мелодии“ выпускали до 1,2 тысячи грампластинок общим тиражом свыше 130 миллионов экземпляров, а также около 60 миллионов гибких грампластинок для журналов „Кругозор“, „Колобок“ и других. Вплоть до распада СССР „Фирма Мелодия“ была единственной звукозаписывающей компанией в стране.

За более чем 50 лет в архиве компании накопилось свыше 60 тысяч уникальных звукозаписей и более 230 тысяч носителей звукозаписей.

67 лет назад (1951) был учрежден Олимпийский комитет СССР.

Первый национальный олимпийский комитет в нашей стране появился в 1911 году. Спортсмены дореволюционной России приняли участие в Олимпийских играх 1908 и 1912 годов и завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. После 1917 года Олимпийский комитет, как и ряд других организаций, был объявлен буржуазным и упразднен.

Несмотря на серьёзные достижения советских спортсменов, в том числе и на международной арене, СССР долгое время не участвовал в Олимпийском движении.

После Великой Отечественной войны Советский Союз активно включился в мировое спортивное движение. В 1946 году членами международных спортивных федераций стали Всесоюзные секции по футболу и тяжелой атлетике. Однако, из-за отсутствия в стране национального олимпийского комитета, советские спортсмены не имели возможности участвовать в Олимпийских Играх.

После долгих обсуждений 23 апреля 1951 года был учреждён Олимпийский комитет СССР. Его возглавил Константин Андрианов.

Летом 1952 года СССР впервые принял участие в Олимпийских играх, которые прошли в Хельсинки (Финляндия). Команда СССР в составе 295 спортсменов заняла 2-е место в общекомандном зачёте, завоевав 22 золотые медали.

После распада СССР Олимпийский комитет СССР прекратил существование своё существование. Его правопреемником стал Олимпийский комитет России.

182 года назад (1836) в Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала „Современник“.

После гибели поэта «Современник» издавался в пользу его семьи группой друзей во главе с Василием Жуковским. Позднее журнал несколько раз переходил от одного издателя к другому. Регулярность его выхода часто нарушалась: в 1841 году вышло пять томов, в 1842 — три тома, в 1845 — четыре тома.

В 1866 году, после покушения на императора Александра II, журнал был закрыт.