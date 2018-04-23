Объявлен лучший молодой игрок года в чемпионате Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане признан лучшим молодым игроком по итогам сезона чемпионата Англии по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает "Советский спорт"

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Зане принял участие в 28 встречах, в которых забил девять мячей и отдал 12 результативных передач.