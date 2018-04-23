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Объявлен лучший молодой игрок года в чемпионате Англии
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Объявлен лучший молодой игрок года в чемпионате Англии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане признан лучшим молодым игроком по итогам сезона чемпионата Англии по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает "Советский спорт".
Также на награду претендовали нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес, нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, защитник «Фулхэма» Райан Сесеньон и форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Зане принял участие в 28 встречах, в которых забил девять мячей и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком по итогам нынешнего сезона чемпионата Англии.
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 Ещё 6 источников 
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