ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» и вышел на второе место в РФПЛ

В центральном матче 27-го тура чемпионата России московский ЦСКА принимал на поле «ВЭБ-Арены» «Краснодар». Для обеих команд данный поединок был одним из ключевых в борьбе за лигочемпионскую позицию в таблице РФПЛ: «армейцев» и «быков» перед очной встречей разделял лишь один балл.

Протокол игры

ЦСКА Москва

Краснодар

(1:1) Муса Ахмед 73'

(2:1) Муса Ахмед 85'

22 апреля. Стадион «ВЭБ Арена» (Москва).

С первых минут команды не на шутку взвинтили темп и обменялись парой крайне опасных атак. Уже в дебюте встречи форвард «Краснодара» Вандерсон оторвался от опекуна и вышел на рандеву и Акинфеевым, но бессменный страж ворот «армейцев» здорово сыграл на выходе, сократив угол ворот и отразив удар форварда «быков». Спустя несколько мгновений Перейра имел неплохой момент для взятия ворот, но с ударом уругвайца из-за пределов штрафной в эффектном прыжке вновь справился Игорь Акинфеев.

В дальнейшем игра несколько успокоилась, команды поочерёдно владели мячом в центральной трети поля, допуская большое количество брака в заключительной стадии атак. В середине тайма первый по-настоящему опасный момент создали и футболисты ЦСКА, вернее футболист. Опора и надежда «красно-синих» Александр Головин вышел на ударную позицию и без помехи мощно пробил в дальний нижний угол, однако Синицын выручил свою команду, переведя снаряд на угловой.

На исходе получаса игры главная звезда ЦСКА заработал опасный штрафной вблизи ворот «быков», который сам же исполнил, однако с ударом Головина в дальний угол вновь справился голкипер «Краснодара» Синицын. После активного начала подопечные Мусаева «стихли» и играли от обороны, пытаясь найти длинными забросами Вандерсона, но к успеху это не приводило: раз за разом первым на мяче оказывался Сергей Игнашевич.

"Армейцы" же в концовке первой половины игры имели шикарную возможность открыть счёт: после проникающей передачи Муса в штрафную площадь Чалов вышел один на один с голкипером, но удар молодого форварда ЦСКА пришёлся точно по центру ворот гостей и Синицын отбил снаряд ногой. На перерыв команды ушли, так и не распечатав ворота друг друга, хотя моментов было предостаточно, 0:0 после 45 минут игры.

Начало второй половины встречи прошло под диктовкой игроков «Краснодара»: гости больше владели инициативой и несколько раз опасно угрожали воротам ЦСКА. Спустя 10 минут после начала второго тайма «быки» и вовсе открыли счёт. Итогом классной контратаки коллектива Мурада Мусаева стала проникающая передача в штрафную на Газинского, который после гроссмейстерской паузы отправил мяч точно в дальний нижний угол ворот — 0:1. Положение ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов стало, мягко говоря, незавидным.

После пропущенного мяча «армейцы», как показалось, были потеряны: в атаке не клеилось практически ничего, а усилить игру Ганчаренко было попросту некому. «Быки» же продолжали играть через контратаки, но особого результата они так и не принесли: кубанцы не могли довести свои контрвыпады до акцентированного удара.

За 20 минут до конца встречи на помощь «армейцам» пришёл разыгравшийся в последнее время Ахмед Муса . Сначала нигерийский вингер ЦСКА пробил с левой ноги из пределов штрафной, но попал в защитника, однако, оказался первым на подборе. Ахмед подработал мяч под правую и мощным выстрелом направил сферу точно в ближнюю «девятку» ворот Синицына — без шансов для голкипера «Краснодара», красотища — 1:1.

В концовке встречи команды имели несколько опасных подходов к владениям друг друга, но решить исход эпизода в свою пользу смог именно ЦСКА: Муса спустя чуть более десяти минут после первого забитого мяча отметился дублем. После ошибки в передаче назад от Классона нигериец выскочил на рандеву с голкипером «Краснодара» и аккуратным ударом с левой ноги в дальний нижний угол вывел «армейцев» вперёд — 2:1. Итог — важнейшая победа подопечных Виктора Ганчаренко, позволяющая им оторваться от преследователей в борьбе за главный клубный турнир Старого Света. Чудо, не иначе. Как они это делают без игроков?