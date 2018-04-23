«СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо» и простился с Премьер-лигой

В предпоследнем домашнем матче в Премьер-лиге армейцы Хабаровска проиграли московскому «Динамо» — 0:1. После этой игры дальневосточники окончательно потеряли прописку в Премьер-лиге и возвращаются в ФНЛ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Главная беда — клуб в весенней части сезона продолжает не забивать, доведя безголевую серию с учетом кубкового матча до 750 минут. Вместо того, чтобы бить по воротам, игроки начинают пробовать улучшить ситуацию, словно боятся брать на себя ответственность. Гости играли вторым номером, упорно ждали своего шанса и дождались. На 69-й минуте наши футболисты оставили в опорной зоне никем не прикрытого Александра Ташаева , который, получив передачу от Константина Рауша , спокойно обработал мяч и вколотил его в «девятку».

Концовку встречи хозяева провели активно, на последних минутах в атаку пошёл даже вратарь Александр Довбня , но всё в итоге закончилось как обычно — поражением.

— Сегодня наша игра в атаке неплохо смотрелась в обоих таймах, но как всегда не хватало сильного и точного завершающего удара, такого, которой получился у Ташаева, — считает наставник «СКА-Хабаровск» Сергей Передня . — Претензий к ребятам нет, все старались и сделали все, что могли. Считаю, что мы сегодня не заслуживали поражения.

Очередной поединок армейцы проведут 30 апреля в Уфе. Хабаровские болельщики окончательно попрощаются с Премьер-лигой 5 мая: в этот день армейцы в заключительном домашнем матче сезона сыграют с ФК «Краснодар».

«СКА-ХАБАРОВСК» — «ДИНАМО» (Москва) — 0:1 (0:0)

Голы: Ташаев, 69 «СКА-Хабаровск»: Довбня, Наваловский, Пуцко, Димидко, Гришко, Карасев, Федотов (Самсонов, 69), Никифоров, Савичев (Секульски, 67), Маркович, Канунников (Черевко, 82) «Динамо»: Шунин, Рыков, Теттех Азиз, Панченко (Марков, 56), Черных (Темников, 64), Козлов, Соу, Рауш, Шунич, Луценко (Соснин, 80), Ташаев Предупреждения: Гришко, 36 — Шунич, 7, Соу, 34, Рыков, 43 Судья Иванов (Ростов-на-Дону) 22 апреля, Хабаровск. Стадион имени Ленина. 6120 зрителей