Александр Шестун: Я не собираюсь сдаваться, чтобы меня по-тихому сажали

Александр Вячеславович , добрый вечер. Скажите, где вы сейчас находитесь? Вы скрываетесь? Почему вас так трудно найти?

— Нет, я не скрываюсь. Так нельзя сказать. Я никуда не собираюсь уезжать из России, я остаюсь здесь. В понедельник-вторник я буду на рабочем месте.

— Вам угрожали после публикации аудиозаписей?

— Никто мне не угрожал, конечно, потому что это дошло до президента. За исключением тех силовиков, которые переломали нам все двери, вынесли все компьютеры, сломали серверную, то есть они полностью сломали работу администрации Серпуховского района и всех муниципальных учреждений. Это и была силовая акция устрашения.

Собственно говоря, то фуфло, которое они возбудили по факту, те два земельных участка, это событие 10-летней давности. Это уже сто раз проверяли, и было доказано судом, что администрация района сделала все законно и обосновано. Теперь опять возбудили по факту якобы неустановленных лиц. Если это все, что они нашли, это стыд и позор. Ну и плюс второе уголовное дело, куда-то не туда израсходовала «Надежда», это у нас дворец спорта, то ли АНО не туда израсходовало 500 тысяч рублей. Вот собственно говоря, все, что они смогли найти. Гора родила мышь.

Представьте себе, последний раз во время обыска сто человек было, до этого по 30—50 человек в масках с оружием, ломали нам дверь, держали женщин до пяти утра, выносили коробками. И вот столько людей задействовано, и вот они нашли только это. Или они полные беспомощные дети, или действительно нет нарушений.

— Вы сами ожидали, что будет такая реакция СМИ, что даже Песков будет вынужден давать комментарии?

— Ну конечно, ожидал. Конечно, там люди задействованы, которые участвовали в самых крупных мероприятиях. И один и второй — это люди ключевые, я бы сказал, в России.

— А сейчас какую вы ждете реакцию властей, областных и федеральных?

— Ну, областные меня вообще мало интересуют, с областными мне все понятно, и то, что эти воробьевские засланцы творили здесь, это говорит само за себя. То, что скажет президент — вот это вопрос из вопросов. Я думаю, что накажут или одну или другую сторону. Или обе стороны. Но моя цель достигнута. Я не хотел, чтобы это разбиралось в тишине, я хотел, чтобы это разбиралось публично, все-таки я глава района, который прошел более ста доследственных проверок. Я думаю, нет ни одного главы района в России, который столько бы испытал проверок на себе. Сто раз было доказано, что все нормально, в том числе судом, прокуратурой и следственными органами, и теперь они опять зацепили старое фуфло, вытащили из нафталинового ящика. Но это смешно даже.

— Поддерживают ли вас на местах, в районе? Какая реакция населения, депутатского корпуса?

— Да, меня поддерживают и Совет депутатов в полном объеме, и главы городских и сельских поселений, и советы депутатов городских и сельских поселений. Да, есть разное отношение ко мне, и есть чувство определенной усталости, но большинство поддерживает. И большинство не желает ликвидации района, того, что хочет сделать Воробьев.

— Вы в прошлый раз говорили, что опубликуете разговор с федеральными чиновниками в крайнем случае, если вас задержат или в еще какой-то крайней ситуации. Вы считаете, что крайний момент настал?

— Конечно, три дня они там обыскивают, устраивают маски-шоу, выносят вещи, подкинули мне два конверта с какими-то деньгами. Но это вообще позор всей правоохранительной системы России, если начались такие методы, которые даже в 90-х не допускались. Меня не было не то что в кабинете, даже в городе не было, они там нашли в кабинете якобы подписанные конверты, 30 тысяч и 150 тысяч. Но это вообще скотство, как так можно себя вести, как можно так низко опускаться! Я потерял терпение.

Они просто низкие твари. Особенно начальник управления внутренней политики, который был начальником предвыборного штаба президента. Я ему прямо говорю, что будет, если я опубликую. А он отвечает, и это в обращении есть, что тогда он скажет, что вообще со мной ни разу не виделся, кроме казачьего парада. То есть, он врет открыто, цинично. Он себя ведет не как мужчина и не как чиновник большого ранга. Как вообще охарактеризовать, слов нет. На мой взгляд, это вообще просто конец всему.

Я не опубликовал это видео до выборов. Я не хотел пользоваться выборной конъюнктурой, то есть, не хотел использовать ситуацию. Но сейчас уже край. И я не собираюсь в тишине сдаваться, чтобы они меня по-тихому сажали. Они как вурдалаки, которые боятся света.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что в Кремле ознакомятся с видеообращением Шестуна.

Подробнее — в подборке ПАСМИ «Экологическая катастрофа губернатора Воробьева»