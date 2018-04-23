Сборная Урала и Сибири привезла восемь медалей с российской Лиги бокса 

Завершился Чемпионат Лиги бокса России, проходивший в Воронеже 21 и 22 апреля. Честь Урала и Сибири отстаивала сборная команда. Боксёры привезли с соревнований восемь медалей.
Золото завоевали Павел Бурылов (Среднеуральск), Сергей Наумов (Верхнее Дуброво) и Алексей Афанасьев (Снежинск), серебряные призёры — Дмитрий Захаров (Челябинск) и трое екатеринбуржцев: Алексей Истомин, Иван Шохмин и Тахир Нигматзянов. Бронзу домой привёз Константин Щербаков из города Артёмовский.
— Обещание бойцов, привезти как минимум три золота, выполнено. В октябре пройдёт чемпионат Европы Лиги бокса. Уральские Чемпионы поедут на него за победами. Ведь нынешний успех был мотивирован именно такой формулировкой: главное — не участие, а главное — победа, — сказал главный судья Лиги бокса Урала и Сибири Михаил Потапов.
Напомним, что дебютный сезон Лиги бокса Урала и Сибири завершился в апреле. В турнирах Лиги мог принять участие любой желающий, даже без серьёзного соревновательного опыта. В итоге из лучших и была сформирована сборная, которая представила регион на этих соревнованиях.