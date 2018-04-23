Сборная Урала и Сибири привезла восемь медалей с российской Лиги бокса

Завершился Чемпионат Лиги бокса России, проходивший в Воронеже 21 и 22 апреля. Честь Урала и Сибири отстаивала сборная команда. Боксёры привезли с соревнований восемь медалей.

— Обещание бойцов, привезти как минимум три золота, выполнено. В октябре пройдёт чемпионат Европы Лиги бокса. Уральские Чемпионы поедут на него за победами. Ведь нынешний успех был мотивирован именно такой формулировкой: главное — не участие, а главное — победа, — сказал главный судья Лиги бокса Урала и Сибири Михаил Потапов

Напомним, что дебютный сезон Лиги бокса Урала и Сибири завершился в апреле. В турнирах Лиги мог принять участие любой желающий, даже без серьёзного соревновательного опыта. В итоге из лучших и была сформирована сборная, которая представила регион на этих соревнованиях.