Роман Павлюченко: «Сказать, что „Спартак“ сто процентов обыграет „Ахмат“, я не могу»

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко отметил, что в матче 27-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Ахматом» можно ждать сюрпризов. Игра состоится сегодня на «Открытие Арене» (19.30 мск).

— Если «Спартак» реально хочет продолжать чемпионскую гонку и не пропустить вперед еще и ЦСКА, нужна победа. Хотя последние игры вы сами видели, как «Спартак» провел: из Кубка вылетел, так что, возможно, они сейчас в подавленном состоянии, — цитирует prosm.club слова Павлюченко. — На бумаге, конечно, «Спартак» обязан дома выигрывать. Но футбол полон сюрпризов. Сейчас все играют, все атакуют, все научились обороняться, так что со всеми тяжело. Сказать, что «Спартак» сто процентов обыграет «Ахмат», я не могу.

"Спартак" после 26-и сыгранных матчей идет на третьем месте, имея в активе 50 очков. Вторую строчку занимает ЦСКА с 51 очком, лидирует «Локомотив», который набрал 57 баллов. Оба клуба сыграли 27 матчей.

Павлюченко выступал за красно-белых с 2003 по 2008 годы. В 188-и матчах он отличился 87 раз.

Спартак М — Ахмат