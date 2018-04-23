Ульяновская «Волга» проиграла в футбол «Челябинску» 

21 апреля «Волга» уступила в гостях ФК «Челябинск» — 1:2, это уже второй официальный матч 2018-го года, проигранный нашей командой. В настоящее время ФК «Волга» участвует в соревнованиях первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (зона «Урал-Приволжье»).
На 12-й минуте игры хозяева поля открыли счет. В середине второго тайма челябинцы удвоили преимущество. Затем последовало удаление, поле за неспортивное поведегние покинул «волжанин» Ильдар Бикчантаев. И лишь за несколько секунд до финала челябинец Виталий Коркин забил гол в свои ворота, не дав ульяновцам проиграть всухую.