Зрелищные гонки. Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле

Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле в новом формате и на новом месте. В соревнованиях, организованным Алтайской Федерацией автоспорта, приняли участие 32 экипажа на внедорожниках и 10 — на квадроциклах.

Впервые гонки решили провести не возле озера Пионерское, а на площадке за новым мостом. Трек сделали из котлована, который был вырыт для возведения здания. Заезды проходили внизу, а зрители могли наблюдать за происходящим сверху.

Условия гонки тоже изменились. Внедорожникам нужно было проехать как можно кругов за час (раньше участники соревновались в скорости преодоления одного круга).

В классе «Стандарт» на первом же круге несколько участников увязли в грязи, преградив проезд для соперников. Пять экипажей так и не выбрались из ловушки. Победителями стал экипаж №12 (Сергей Гаськов и Денис Дудник).

По словам Александр Чернюка, руководителя «Апрельского куража», спортивного судьи РАФ 1 категории, соревнования оказались под угрозой срыва, так как выяснилось, что некоторые участники вышли на трассу неподготовленными: без лебедок, тросов и топоров. «В следующем году будем жестче проверять наличие инвентаря и экипировки участников», — сказал Александр Чернюк.

Заезд класса ATV длился всего 15 минут, но добавил соревнованиям драйва. Хотя и среди водителей квадроциклов нашлись те, кто не смог преодолеть лужу. Победителем в этой категории стал Сергей Якимов.