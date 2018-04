Барзал, Бесер и Келлер вошли в число финалистов «Колдер Трофи»

Нападающий Клейтон Келлер из «Аризоны Койотиз», форвард Брок Бозер из «Ванкувер Кэнакс» и нападающий Мэттью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс» поспорят за звание лучшего игрока по итогам регулярного чемпионата среди тех, кто провел первый полный сезон в лиге.

These finalists for the Calder Memorial Trophy became household names around the League. They are @Barzal_97, @BBoeser16 and @ClaytonKeller37. Find out the winner in @Vegas! #AwardWorthy #NHLAwards pic.twitter.com/eDfXtr2dws

— NHL (@NHL) 22 апреля 2018 г.

Победитель будет объявлен 20 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.