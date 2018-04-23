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Брюс Кэссиди: О «Тампе» мы будем разговаривать, когда добудем нашу четвертую победу
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Брюс Кэссиди: О «Тампе» мы будем разговаривать, когда добудем нашу четвертую победу 

Советский спорт 1 час назад
— Мы пока не говорим о «Тампа-Бэй». Сегодня утром мы говорили о том, что два финалиста не сумели закончить свои серии, и призывали ребят оставаться в моменте, не терять фокуса, не думать о завтрашнем дне и о том, что мы станем делать, если выиграем или не выиграем.
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Просто играйте. Дало ли это эффект? Сомневаюсь. Наши парни профессионалы. Мы увидели это хотя бы в том сопротивлении, которое они оказали. Просто мы вырыли себе яму и не сумели себя из нее выкопать. К «Тампе» это все не имело отношения. О «Тампе» мы будем разговаривать, когда добудем нашу четвертую победу, — передает слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.
Напомним, что победитель пары «Бостон» — «Торонто» (3-2 в серии) во втором раунде встретится с «Тампа-Бэй», ранее обыгравшей «Нью-Джерси» (4-1).
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