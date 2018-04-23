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В Греции телевидение покажет десятки передач к ЧМ-2018 в России
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В Греции телевидение покажет десятки передач к ЧМ-2018 в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 23 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческое общественное телевидение ERT с 23 апреля начнет показывать передачи к чемпионату мира по футболу в России — в эфир выйдут десятки программ, сообщили РИА Новости на телеканале.
"Интерес у греков к чемпионату огромный, несмотря на то, что сборная Греции не попала в финальный этап мундиаля. На соревнованиях такого уровня выступают звезды мирового уровня, и мы ждем настоящего футбольного праздника. В связи с этим спортивная редакция покажет все игры чемпионата в прямом эфире. Помимо этого, уже с понедельника будут выходить тематические программы к футбольному чемпионату", — рассказал сотрудник ERT.
Телеканал подготовил шесть тематических программ, которые будут выходить вплоть до дня открытия 14 июня и включают десятки передач.
Среди них — программы «На пути в Россию» — 16 передач о 32 финалистах продолжительностью по 26 минут, «Футболисты, которые написали историю», «20 лучших моментов Мундиалей», «От альфы до омеги мировых чемпионатов» — 100 одноминутных эпизодов в разных программах общественного телевидения, «Классические матчи Мундиаля» (четыре наиболее интересных, по мнению греческих специалистов, игры), «История мирового чемпионата».
"История" расскажет о чемпионатах мира с 1930 по 2014 годы. «Выйдет 14 фильмов, первый — об играх 1930 года — будет продолжительностью 14 минут, а остальные — от 80 до 120 минут», — сообщили на ERT.
"Телеканал своими программами хочет заранее погрузить зрителей в атмосферу мирового чемпионата. Потом, в течение 31 дня, мы будем транслировать в прямом эфире все матчи, начиная с первой игры — сборных России и Саудовской Аравии в Лужниках — до финального матча на этом же стадионе. Все будет идти в прямом эфире, и в некоторые дни будет по три трансляции", — сказал представитель телеканала.
Программы будут выходить на каналах ERT1 и ERT3.
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