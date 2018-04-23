В Ноябрьске зажгли «Полярную звезду» 

Два дня на сцене «Нефтяника» проходил один из самых зрелищных и популярных конкурсов Ямала.
Лучшие вокалисты со всех уголков округа показали, на что способны. До этого участники продемонстрировали свои таланты в области вокального искусства и стали победителями городских и районных конкурсов.
В составе жюри депутат Заксобрания округа и лауреат первой «Полярной звезды» Елена Лаптандер. Она помнит, как 22 года назад ее чествовали на такой же сцене.
— Прошел праздник песни, души и таланта. Все участники щедро одарены и красивы, а еще они очень счастливые, потому что их творческий путь только начинается, — поделилась впечатлениями Елена Игоревна. — У них впереди множество побед и поражений. За два конкурсных дня, во время которых мы просмотрели множество номеров, я получила настоящее наслаждение.
Гран-при присудили восьмикласснице из Ноябрьска Елизавете Сидихиной. И, как утверждают члены жюри, победа девочки была неоспоримой.
Председатель жюри Виктор Подкорытов говорит, что разногласий по поводу победы Лизы не возникло.
— Было непросто, в любом конкурсе у жюри бывает разное мнение, но в чем мы были единогласны — в том, что гран-при должен достаться Елизавете Сизихиной. Качество исполнения было высоким, оба номера, которые показала Елизавета, вне всяческих похвал: режиссура, техника, вокал. Добавлю, конкурс еще раз подтвердил: потенциал эстрадного искусства Ямала велик, у нас много талантливой и трудоспособной молодежи, которая может многого добиться.
«Красный Север» поговорил с обладательницей гран-при. Елизавета признается: не ожидала победы, а потому растерялась, когда Андрей Билль объявил о награде.
— Для меня это первая победа такого уровня, в прошлом году на «Полярной звезде» я стала лауреатом второй степени. Я не ожидала, что сумею завоевать гран-при, сильно волновалась. Сейчас меня переполняют эмоции, целая буря… Не верится, что это правда. Гран-при «Полярной звезды» — это очень важная награда, все победы засчитываются при зачислении в колледж или институт. Я хочу поступать в тюменский колледж, но еще полностью не определилась: после 9 или 11 класса. Занимаюсь у Марины Юрьевны Федотовой уже восемь лет и считаю, что это ее победа тоже. Переживала моя мама. Она была в зале, плакала, когда узнала, — заключила Лиза.