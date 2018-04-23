В Ноябрьске зажгли «Полярную звезду»

Два дня на сцене «Нефтяника» проходил один из самых зрелищных и популярных конкурсов Ямала.

Лучшие вокалисты со всех уголков округа показали, на что способны. До этого участники продемонстрировали свои таланты в области вокального искусства и стали победителями городских и районных конкурсов.

В составе жюри депутат Заксобрания округа и лауреат первой «Полярной звезды» Елена Лаптандер . Она помнит, как 22 года назад ее чествовали на такой же сцене.

— Прошел праздник песни, души и таланта. Все участники щедро одарены и красивы, а еще они очень счастливые, потому что их творческий путь только начинается, — поделилась впечатлениями Елена Игоревна. — У них впереди множество побед и поражений. За два конкурсных дня, во время которых мы просмотрели множество номеров, я получила настоящее наслаждение.

Гран-при присудили восьмикласснице из Ноябрьска Елизавете Сидихиной. И, как утверждают члены жюри, победа девочки была неоспоримой.

Председатель жюри Виктор Подкорытов говорит, что разногласий по поводу победы Лизы не возникло.

— Было непросто, в любом конкурсе у жюри бывает разное мнение, но в чем мы были единогласны — в том, что гран-при должен достаться Елизавете Сизихиной. Качество исполнения было высоким, оба номера, которые показала Елизавета, вне всяческих похвал: режиссура, техника, вокал. Добавлю, конкурс еще раз подтвердил: потенциал эстрадного искусства Ямала велик, у нас много талантливой и трудоспособной молодежи, которая может многого добиться.

«Красный Север» поговорил с обладательницей гран-при. Елизавета признается: не ожидала победы, а потому растерялась, когда Андрей Билль объявил о награде.