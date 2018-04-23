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Евгений Гребёнкин: Чемпионат прошёл «ровно», и я удовлетворён результатами гимнасток
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Евгений Гребёнкин: Чемпионат прошёл «ровно», и я удовлетворён результатами гимнасток 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
На чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани, в минувшие выходные были разыграны десять комплектов наград в отдельных видах.
Чемпионские титулы у женщин завоевали Ангелина Мельникова из Воронежа (брусья, бревно, вольные упражнения) и москвичка Виктория Трыкина (опорный прыжок), у мужчин — Кирилл Прокопьев из Владимира (вольные упражнения), Давид Белявский из Екатеринбурга (конь), пензенец Денис Аблязин (кольца, опорный прыжок) и столичный гимнаст Никита Нагорный (брусья, перекладина).
Старший тренер женской сборной России Евгений Гребёнкин подвел итоги чемпионата в разговоре с корреспондентом «Стадиона» Александром Барминым.
Евгений Гребёнкин, старший тренер женской сборной России:
— Как планировали, так всё примерно и завершилось. Победили те, кто и должен был победить. Рады возвращению Алии Мустафиной и Вики Комовой. Выступали обе «спокойно». Будут теперь добирать утраченное во время вынужденных длительных пауз.
Алия даже перевыполнила поставленную перед ней задачу. Прошла не два, как было запланировано, а все четыре снаряда в многоборье. Плюс, выступила в финалах на двух видах — на брусьях и на бревне. Ей просто необходимо было «вспомнить» соревновательную атмосферу, прочувствовать её.
Ангелина Мельникова, выигравшая многоборье и три вида из четырёх — просто молодчина. Она выступала с новыми программами на бревне и на вольных упражнениях. Все четыре дня соревнований прошла без падений, чем очень порадовала. Чувствовала себя абсолютно уверенно, а это очень важный момент.
Порадовала и другая Ангелина — 15-летняя Симакова, показавшая второй результат в многоборье и на вольных упражнениях. «Собралась» и показала характер. В этом месяце состоялся её дебют на «взрослом» помосте. 14 апреля на заключительном этапе Кубка мира в Токио она стала четвёртой в многоборье, в Казани допустила лишь одно падение за все дни.
Чемпионат прошёл «ровно», и я удовлетворён результатами гимнасток. Нужно только продолжать работать, работать и работать… В конце июня стартует розыгрыш Кубка России, где пройдёт отбор на чемпионат Европы.
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