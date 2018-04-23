«Смелость быть первым»: в Алматы прошел традиционный марафон

Почти 15 тысяч человек из 38 стран Азии, Европы, Северной Америки и Австралии вышли на старт Алматинского марафона. Массовый забег «Смелость быть первым» уже стал традицией и проводится в Казахстане седьмой раз подряд. Подробнее расскажет Тимур Сандыбаев

За семь лет существования трассы «Алматы марафона» впервые претерпели серьезные изменения. Раньше все участники бежали из точки «А» в точку «В». Теперь маршрут закольцевали. Все спортсмены стартуют на площади города, бегут по кругу и финишируют здесь же. Некоторые дистанции стали легче, другие напротив, усложнились из-за особенностей рельефа. Участников было так много, что стартовать приходилось группами, а река из людей растянулась на несколько кварталов. По традиции бегунам предложили на выбор несколько дистанций: 10, 21 и 42 километра. Также были детские старты, эстафеты и скандинавская ходьба. При проектировании новых трасс организаторы уделяли внимание перепадам высоты, хотели внести разнообразие и возможность пробежаться по самым живописным местам города.

«Если говорить с точки зрения полной, марафонской дистанции, то набор высоты уменьшился совсем ненамного. Но если смотреть технически, то трасса стала легче. Есть небольшой «тягун», который идет с первого километра. Но он совсем короткий. Я думаю, что потерпеть пять-семь минут доступно каждому атлету, который готовился к нашему марафону», — отметила директор марафона Салтанат Казыбаева.

Также организаторы увеличили количество пунктов питания и даже разнообразили меню. Теперь на станциях можно не только выпить воды, поесть бананов, но также отведать шоколад, различные гели и изотоники. В целом спортсмены остались довольны и забегом, и всеми нововведениями. — Я участвую второй год, вот друга подтянул. — А я первый раз, было очень интересно. Мы просто поспорили, кто из нас первый прибежит. Оказалось, что я. — Пробежали, дистанция очень непростая. Мы практически не готовились. Все хорошо, волонтеры поддерживают. Это просто праздник для города. На финише царила праздничная атмосфера. Многие просто прогуливались и не гнались за результатом. Кто-то решил нарядиться с друзьями в костюмы различных персонажей, ну а «скандинавы» пританцовывали буквально всю дорогу. По традиции все без исключения получили медаль участника. Самым быстрым и выносливым на дистанции 42 км стал алматинцец Михаил Красилов. Его время 2 часа 33 минуты. Победителя наградили дипломом и денежным призом.

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