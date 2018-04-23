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В ТНТ «Песни» три краснодарских певца продолжают бороться за 5 млн рублей
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В ТНТ «Песни» три краснодарских певца продолжают бороться за 5 млн рублей 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
28-летний Родион Толочкин, он из Новокубанска, и 21-летний краснодарец Руслан Кримлидис попали в команду Макса Фадеева. 31-летнего рэпера PLC, он также родился в Краснодаре, забрал к себе Тимати. Уже неделю после финальных отборов 19 человек из различных регионов страны живут в башне «Меркурий» в Москва-Сити.
Первый концерт после начала реалити-шоу, который состоялся 21 апреля, для всех троих краснодарцев прошел успешно. Продюсеры остались довольны их выступлением, но до заветных пяти миллионов еще шесть недель конкурса.
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