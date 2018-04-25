«Ливерпуль» — «Рома» и другие крутые матчи Салаха в нынешнем сезоне

Египтянин невероятно хорош! И ведь сюда ещё не попали несколько матчей, в которых Салах делал дубль.

27.08.2017. «Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:0 В 3-м туре английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» разорвал на «Энфилде» команду Арсена Венгера . Салах забил третий гол красных, убежав один на один и переиграв голкипера Петра Чеха. Потом египтянин классной передачей помог отличиться ещё и Даниэлу Старриджу.

ВИДЕО

06.12.2017. «Ливерпуль» — «Спартак» — 7:0 «Спартак» надеялся выйти из группы, добыв нужный результат в Ливерпуле. Тогда мы во что-то верили, теперь же понимаем, что никаких оснований для надежды на удачу не было. Салах уже на 4-й минуте заработал пенальти после фола Георгия Джикии . После этого продолжил терзать оборону красно-белых. Правда, свой гол забил только при счёте 6:0, ловко развернувшись и пробив в верхний угол.

ВИДЕО

14.01.2018. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 4:3 В этой игре 23-го тура АПЛ команда Юргена Клоппа нанесла первое поражение будущему чемпиону «Манчестер Сити». Во втором тайме при счёте 2:1 Салах отдал голевую передачу на Садио Мане , после чего собственным голом сделал разницу крупной. Нападающий поймал мяч, который неудачно выбил голкипер Эдерсон, и поразил пустые ворота.

ВИДЕО

04.02.2018. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 2:2 В 26-м туре Салах оформил на «Энфилде» дубль в ворота «шпор». Уже на 3-й минуте нападающий подкараулил ошибку Эрика Дайера , перехватил мяч и реализовал выход один на один. В концовке египтянин забил второй гол, которому лишь чуть-чуть не хватило для того, чтобы стать победным. Обманул в чужой штрафной нескольких защитников и поразил ворота Уго Льориса . Это было красиво!

ВИДЕО

17.03.2018. «Ливерпуль» — «Уотфорд» — 5:0 Самый результативный матч Салаха в нынешнем сезоне АПЛ. В игре 31-го тура египтянин стал автором четырёх из пяти мячей «Ливерпуля». И здесь не обошлось без быстрого гола Мохамеда, закружившего своими финтами голову защитнику до такой степени, что тот просто упал и наблюдал за точным ударом египтянина из положения лёжа. При втором голе Салах откликнулся на кросс с левого фланга. Хет-трик нападающий оформил, забив забавный гол, когда на его финты купились сразу три защитника «Уотфорда», а покер — с добивания. Кроме того, звезда красных отдал голевую передачу Роберто Фирмино

ВИДЕО

04.04.2018. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:0 В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» опять пострадал на «Энфилде» от Салаха. Хозяевам помог поймать кураж быстрый гол нападающего, который вскрыл оборону соперника на пару с Фирмино. При счёте 2:0 Мохамед помог отличиться Мане. Ускользнув от защитника, Салах сделал мягкий точный навес к дальний штанге — под удар головой.

ВИДЕО

24.04.2018. «Ливерпуль» — «Рома» — 5:2 Два гола и две голевые передачи — таков улов Салаха в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой». Сперва Мохамед забил своей бывшей команде классным ударом почти от линии штрафной, а затем убежал на рандеву с Алисоном и перекинул мяч через голкипера. Во втором тайме Салах ассистировал Мане и Фирмино. «Роме» удалось прийти в себя только после замены египтянина. Интрига подала признаки жизни, так что Салах должен будет забить теперь в Риме.

Проголосовать также можно перейдя по ссылке.