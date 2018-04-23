Валерий Шанцев: никогда не ходил в клубную раздевалку, руководителю нечего там делать

Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев , в апреле занявший пост генерального директора московского хоккейного «Динамо», далеко не чужой для команды человек. Еще с 1991 года он являлся коммерческим директором столичного клуба и курировал его вплоть до 2005-го. За это время бело-голубые пять раз становились чемпионами России. В дальнейшем Шанцев занимался развитием нижегородского «Торпедо», в чем немало преуспел.

В интервью ТАСС функционер рассказал, каковы первоочередные задачи «Динамо» после неудачного сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), почему нынешний главный тренер Владимир Воробьев продолжит занимать свой пост, а также как клуб намерен привлекать болельщиков на домашние матчи.

— Впервые о вашем возвращении в «Динамо» в качестве члена совета директоров было объявлено в феврале. Как вам поступило это предложение, кто к вам тогда обратился?

— В Москву я вернулся в октябре и сразу погрузился в хоккейную жизнь, в которой нахожусь в течение последних 20 с лишним лет. Я стал посещать матчи «Динамо», болеть за родной клуб, находился среди членов совета директоров, руководителей. Потом состоялось несколько разговоров. На мой взгляд, совершенно естественно, что мне поступило предложение от руководителей клуба стать членом совета директоров. Я согласился, и с февраля уже в новой ипостаси.

— Долго ли вы размышляли, учитывая, что у вас было много времени с конца сентября, когда вы покинули пост губернатора Нижегородской области?

— На мой взгляд, это естественный процесс. Есть люди, с которыми надо было познакомиться, понять друг друга, хоккейное мировоззрение, принципы. По-моему, мы сошлись по многим позициям. Быстро сойтись никогда не получается, потому что здесь нужен не статус, а понимание и любовь к хоккею.

— В 90-е и в начале 2000-х годов «Динамо» при вас было лидером столичного хоккея и превратилось в один из ведущих клубов страны. Почему во время вашей работы губернатором Нижегородской области такого не удалось сделать с «Торпедо»?

— Почему не удалось? Когда я пришел, «Торпедо» вообще не было в суперлиге. Сегодня же «Торпедо» играет лучше «Динамо», судя по нынешнему сезону. Если посмотреть зарплатные ведомости, у «Торпедо» в Западной конференции девятый бюджет, а клуб занял пятое место. А у многих клубов бюджеты четвертые-пятые, а они оказались за «Торпедо». Поэтому я считаю, что славу «Торпедо» мы возродили — клуб не уступает многим ведущим командам.

— Насколько широкими будут ваши полномочия как гендиректора, учитывая большое внимание к клубу со стороны одноименного Всероссийского физкультурно-спортивного общества? И было ли в 90-е годы «Динамо» под таким же пристальным вниманием?

— Разное время, разные руководители. Сегодня я очень доволен, что и Всероссийское общество «Динамо», и хоккейный клуб — это одно целое. Многие люди работают над совместными направлениями, программами, что является положительным явлением. Когда внутри какой-то структуры идет драка, то хорошего не будет.

— Есть ли уже сейчас стратегия развития «Динамо» на ближайшие годы?

— Когда ты находишься второй день за рабочим столом руководителя, то трудно говорить о стратегии. Хотя общее понимание есть — как член совета директоров я все время думал, в каком направлении надо развиваться, и мы это обсуждали на заседании совета. Прежде всего, нужно выстраивать материально-техническую базу, строить пирамиду хоккейного клуба, когда наверху основная команда, а дальше есть детско-юношеские спортивные школы, молодежная команда, фарм-клуб. Все это надо обеспечивать ресурсами — как финансовыми, так и материальными.

— После своего назначения гендиректором вы сказали, что у «Динамо» есть все возможности для того, чтобы стать топ-клубом. Обсуждались ли уже спортивные задачи команды?

— По-моему, перед каждой командой стоят одинаковые задачи. Если ты выходишь и участвуешь в чемпионате, то самая главная цель — это Кубок Гагарина.

— На какой срок у вас действует соглашение с клубом?

— Мой контракт подписан на пять лет. У каждого ООО есть устав, в котором написано, что гендиректор назначается на пять лет.

— В чем главная причина невыхода «Динамо» в плей-офф КХЛ — впервые для клуба?

— Все это знают. Накануне этого сезона произошел разлом хоккейной структуры, когда АНО «ОХК „Динамо“ перестало существовать и вместо него появилось ООО „ХК „Динамо“. Это совершенно разные организации, поэтому очень трудно и через судебные процедуры идет решение ряда спорных вопросов.

Ну и, по сути, комплектование команды началось с нуля уже после окончания подготовительного периода. И „Динамо“ вступало в бой с ресурсами, которые приходилось смотреть и выбирать. Брали тех, кто остался на рынке. И из „Динамо“ в том числе ряд хороших игроков в связи с этой неразберихой перешли в другие клубы. Поэтому сезон был крайне трудным, так как команда формировалась не заранее, не проходила подготовительный период, и из-за этого она на старте уступала всем остальным.

— Можно ли говорить, что с вашим приходом не должно быть организационных проблем, таких как отсутствие клюшек, формы, о чем ранее говорилось? К тому же одного из игроков, Владимира Брюквина , по ходу сезона забрали в армию.

— Ну в армию забирают всегда: сколько я помню, у нас и по пять человек забирали — как в советский период, так и в начале 90-х годов. Ничего страшного в этом нет — молодой человек должен почувствовать армию. Сейчас служат год, Брюквин прослужил неделю — и что, делать из этого трагедию?

— То есть такое возможно и в следующем сезоне?

— Такое возможно. Есть законодательство, которое надо исполнять, поэтому ничего страшного в этом нет. Что касается остальных организационных вопросов, то они были сняты в течение сезона. Я разговаривал с командой, и она считает, что была всем обеспечена. Мелочи возникают: автобус один раз не вовремя пришел, мог сломаться. А в целом долгов по зарплате и кредиторской задолженности нет, клюшки и форма у всех есть, тренировки идут регулярно, питание, как я проверил, хорошо организовано. То есть во второй половине сезона никаких серьезных сбоев не было.

— Насколько вы готовы к тому, что вашу работу сейчас будут сравнивать с вашей же деятельностью в „Динамо“ в 90-х и начале нулевых годов?

— Я готов к этому. Никто не должен ждать чуда: нужно время для того, чтобы все ресурсы, о которых я говорил, собрать и реализовать стратегию развития клуба, которая пока находится в головах. Мы ее обсудим на ближайшем совете директоров, но мы уже и так будем биться со всеми. Заседание совета мы проводим по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

— Готовы ли вы к критике и давлению со стороны в том числе и высокопоставленных болельщиков клуба, ветеранов?

— Ну а почему вы думаете, что потребуется критика? Я нормально отношусь к критике, но к конструктивной, а не огульной. В хоккее надо разбираться. Когда ты сидишь на трибуне, что на хоккее, что на футболе, то все умеют забивать и пасовать, а дай такому критику клюшку или поставь пинать мяч, он не будет знать, что делать.

— Будет ли команда тогда встречаться с болельщиками не раз в год, а чаще?

— Мы не будем никогда закрытыми от прессы, болельщиков. Я уже в ближайшее время встречаюсь с представителями болельщиков.

— Вам нравится больше хоккей „Динамо“ под руководством Олега Знарка или Рената Билялетдинова?

— Знаете, чем отличается руководитель клуба от тренера? Сколько я ни руководил „Динамо“, я никогда не ходил в раздевалку, потому что руководителю там нечего делать — там должен быть тренер. И второе: я тем более не провожу каждую неделю собраний с тренерами и игроками. Если будет необходимость встречаться с тренерами, я встречусь. Я понимаю хоккей, знаю, как нужно строить игру, в принципе, сам могу тренировать, так как прошел детско-юношескую спортивную школу. Но в этом нет необходимости — я считаю, что нужно прежде всего создать квалифицированную бригаду тренеров, которая должна думать, как играть, причем не только накануне игры, но и во время ее.

— При вас в „Динамо“ играло немало индивидуально сильных хоккеистов, которые раскрывались именно в этом клубе, что положительно влияло на их дальнейшую карьеру. Будет ли „Динамо“ делать ставку на готовых звезд или больше рассчитывает на хоккеистов из собственной школы?

— Будем делать и то и другое, потому что нам нужна квалифицированная и качественная игра. Так вот сразу молодые ребята профессионалами высшего класса не станут. У нас достаточно молодых, талантливых, перспективных игроков во всех линиях. Среди вратарей это и Райко, и Кузнецов, есть и Бочаров, который у нас дорос до сборной.

У нас есть неплохие молодые защитники: Волков, Зайцев, Прибыльский. Есть неплохие нападающие: Алексеев, Петунин, Игумнов, Бицадзе. Раньше считалось, что если система, построенная под командой, дает в год хотя бы пару игроков в основу, это хорошая система. Сегодня у нас готовыми являются порядка семи-восьми игроков, и мы считаем, что это правильно. И надо выстраивать такой лифт.

В свое время, когда „Динамо“ начинало работу на заре 90-х годов и для нас открылся рынок НХЛ, у нас после очередного чемпионского сезона уехало сразу 14 человек. Мы из своего фарм-клуба подняли еще 14, и они стали чемпионами. На следующий год из них уехало 12 человек. Мы опять из фарм-клуба подняли еще 12, и они стали чемпионами. Вот эту систему надо выстраивать и сейчас.

— На какой рынок игроков вы хотите ориентироваться с точки зрения поиска легионеров?

— Рынок иностранцев довольно большой, есть из кого выбирать. Если мы будем выбирать игроков оттуда, то будем прежде всего смотреть за соотношением цены и качества.

— Вы упомянули Егора Зайцева , про которого говорят, что он может уехать в АХЛ.

— Пока у нас нет такой информации. Если она появится, то будем это рассматривать. По крайней мере, он у нас под контрактом.

— Отмечалось, что одной из причин неудачного выступления „Динамо“ было отсутствие у руководителей опыта в плане менеджмента. Не опасаетесь, что Алексею Бадюкову его может не хватить, ведь менеджера уровня Леонида Вайсфельда в команде не будет?

— Я Вайсфельда хорошо знаю. Это действительно квалифицированный судья и специалист в области хоккея. В свое время его кандидатура вместе с Анатолием Емелиным рассматривалась в „Торпедо“. Я к нему отношусь хорошо, но нельзя считать, что один человек может принимать решение по селекционной работе. Мы все решения будем принимать коллегиально, внимательно выслушивать тренерский состав. Сами мы не новички в хоккее и знаем, каких людей надо брать в команду, а каких — нет.

Поэтому мы будем принимать решение осознанно и не считаем, что сейчас селекционная работа у нас находится в каком-то запустении. Во-первых, есть Бадюков, являющийся экспертом на канале КХЛ и ФХР. Он видит матчи, комментирует, разбирает каждого игрока, знает их положительные и отрицательные стороны.

Если у нас самих есть кандидатуры, то мы говорим ему — посмотри их. Потом садимся и все вместе принимаем решение. И мнение тренерского состава здесь играет большую роль, поскольку именно тренеры руководят командой во время игры. Некоторые говорят, что у нас не та практика принятия решений, тренер не должен участвовать в селекционной работе, а команду должны формировать менеджеры. Эта манера себя у нас не оправдала — у нас совершенно другая ситуация, другая экономика, совершенно другие клубы и игроки.

Некоторым нашим игрокам очень трудно приходится в НХЛ, они возвращаются, поскольку не все там могут перестроиться. У нас клубы стараются создать игрокам максимально комфортные условия, чтобы хоккеист смог раскрыться и реализовать себя. А там такого нет, и не все это понимают.

Поэтому тренерский штаб должен обязательно участвовать в подборе игроков, подбирать их по своему амплуа, игровой модели, поскольку мы будем спрашивать с тренеров. Если мы все условия тренерам создали, а они не выиграли, значит, их игровая модель не является эффективной. Если тренер не способен менять игровую модель, значит, надо менять тренера.

— Почему было принято решение оставить на посту главного тренера Владимира Воробьева и были ли у вас другие кандидатуры?

— Мы никаких кандидатов не рассматривали по одной простой причине: тренерский штаб, как я уже говорил до этого, работал в чрезвычайно сложных условиях. Поэтому мы посчитали, что Воробьеву, который в этих трудных условиях согласился работать, надо дать карт-бланш на работу в нормальных условиях. И если он себя зарекомендует, значит, продолжит тренировать „Динамо“. Если же он в нормальных условиях себя не зарекомендует, тогда начнем думать. А сейчас для его ухода нет никаких оснований.

— Контракт с ним переподписан?

— У него соглашение действует еще год. Последние успехи „Динамо“ были связаны как раз с работой тренеров уровня Билялетдинова, Знарка, Крикунова. Воробьев же по сравнению с ними специалист молодой. Ну когда-то должна произойти смена таких крупных фамилий. Билялетдинов для нашего клуба известный человек — у него были как положительные периоды, так и отрицательные. С одним и тем же составом он занимал и первые, и 13-е места. Билялетдинов ведь тоже не сразу стал большим специалистом — он в обойме был после Юрзинова, Петра Воробьева . Когда те отработали, то передали, как говорится, эстафету Билялетдинову. Сейчас ее передали Владимиру Воробьеву.

Воробьев — тоже квалифицированный человек, поиграл в „Динамо“ довольно долго, в НХЛ играл вместе с Гретцки. Мы рассчитываем на него. Может быть, через какое-то время в „Динамо“ вместо Билялетдинова появится фамилия Воробьева. И мы должны помогать ему, чтобы так произошло. Человек он талантливый.

— Можно ли говорить, что „Динамо“ продолжит ориентироваться на отечественных вратарей?

— У 38-летнего Еременко последний год контракта. Хотели бы продлить с ним соглашение или предложите ему работу в клубе?

— Посмотрим, как он сыграет следующий сезон.

— Будет ли у вас обязательной задача заполнить квоту в пять иностранных игроков в команде?

— Вы видите, что на нашем рынке квалифицированных игроков раз-два и обчелся. Поэтому если нам удастся взять отечественных квалифицированных хоккеистов, то, как и в этом сезоне, не будем заполнять эту квоту. Будем смотреть по ситуации. Идет точечная селекция, и если не находим на какую-то позицию нашего игрока, то ищем иностранца.

— Планирует ли клуб вернуться к практике сборов в Пинске, которые называли легендарными?

— Вряд ли мы возвратимся в Пинск. Подготовительный период мы планируем проводить как у себя, так и в Чехии.

— На последней пресс-конференции назывались фамилии шести игроков, которые в „Динамо“ не останутся. Один из них, Максим Соловьев , игровую карьеру уже завершил и вошел в тренерский штаб МХК „Динамо“. Может ли быть так, что с другими хоккеистами из того списка вы переподпишете контракт?

— Думаю, вряд ли — этот список тренеры называли без меня, и поскольку он уже озвучен, я поддержу тренеров.

— То есть у двукратного чемпиона России в составе клуба Терещенко тоже нет шанса остаться?

— Терещенко — известный игрок „Динамо“, но нужны и важны результаты. В этом сезоне он результат показал очень слабый. От Алексея все ждали хорошей игры, он высококвалифицированный хоккеист, но такой игры не показал. Тренеры сейчас рассматривают его кандидатуру, и если они скажут, что верят в него, — это одно. Если не скажут — это другое.

Андрей Миронов , который возвращается из НХЛ, может ли стать человеком, вокруг которого будет формироваться новая команда?

— У нас есть защитник и капитан Илья Никулин , команда формируется вокруг него. Он лучший бомбардир, работает высококлассно. Миронову, если он придет к нам, еще надо влиться в команду, показать себя, если он рассчитывает на роль лидера.

— Контракт с Мироновым еще не подписан?

— Идет работа. Как вы знаете, до 30 апреля об этом говорить преждевременно.

— Перед этим сезоном мы видели возвращение игроков НХЛ, инициированное ЦСКА и СКА. Столичные армейцы при этом возвращали тех, кто играл у них раньше. У „Динамо“ нет планов вернуть тех своих хоккеистов, кто не может пробиться в НХЛ?

— Если будут такие предложения, рассмотрим их наряду с остальными. Но исходить из того, что есть, к примеру, плохенький, но свой, мы не собираемся.

— Про Клима Костина , имеющего с прошлого лета контракт с „Сент-Луисом“ еще на два года, вспоминали?

— Вспоминали. И он знает, что мы о нем вспоминали. Но у него контракт с „Сент-Луисом“.

— Информации по бывшему динамовцу Лео Комарову , у которого истекает контракт с „Торонто“, пока тоже нет?

— Пока ни от Лео, ни от его агентов сообщений о том, что он хочет играть в КХЛ, не поступало.

— Календарь сезона-2018/19 должен быть опубликован не позднее 15 июня. На закрытии нынешнего сезона у „Динамо“ говорилось о том, что КХЛ уже требует от клуба информации по домашней арене. Есть ли новости по этому вопросу?

— Мы отработали наш проект договора с “ ВТБ Ледовым дворцом», на котором играли минувший сезон, и послали им на подпись договор на сезон следующий. По всей видимости, мы продолжим играть в этом дворце, потому что арена в Петровском парке не готова.

— Вы сами видели новую арену?

— Видел пока проект. Для того чтобы определить, готово там все или нет, нужен акт ввода арены в эксплуатацию, заключение МВД о безопасности, паспорт безопасности. Надо, чтобы объект был включен в реестр спортивных сооружений Минспорта . А никто сегодня не подпишет ни одного договора, если что-то сделано не так или не доделано. История с «Зимней вишней» у всех перед глазами.

У нас пока ни одного из этих документов нет, и управляющая компания арены не может с нами заключить договор, поскольку она еще не является собственником этой арены. Этот объект не включен в реестр имущества и на него нет свидетельства. Без этого нельзя подписывать договор, который к нам даже не поступал.

— Все видят, как "Спартак" уже третий год подряд проводит ретроматчи. У «Динамо» нет такой идеи? Может, к примеру, провести подобную игру на Малой арене в Лужниках?

— Есть разные формы таких игр — и на открытой площадке в ретроформе, учитывая, что «Динамо» становилось первым чемпионом СССР в 1946 году, когда и крытых катков не было. Можно и на Красной площади сыграть, там каток строят каждый год. Будем рассматривать этот вопрос — это нормальное явление, нормальный пиар-ход.

— В Москве сейчас в плане работы с болельщиками все ставят в пример «Спартак». Есть ли у «Динамо» подобные задачи на новый сезон для привлечения своих болельщиков на трибуны? Возможно ли, что ваше возвращение в клуб может этому помочь?

— Я уже встречался с теми, кто занимается так называемой программой «Зритель», смотрел их концепцию. Она слабовата. Поэтому я вспомнил тех людей, которые занимаются этим не только на хоккее. В ближайшее время буду рассматривать целый ряд концепций, в том числе и людей, которые бы могли существенно нас заинтересовать. А самое главное — нужно работать на болельщиков.

Я дал поручение провести анкетирование среди болельщиков, что бы они хотели видеть перед матчем, во время перерывов, после игр, разогрев с участием каких известных групп, лотерею, какие-то конкурсы, фотосессию с хоккейными звездами «Динамо» и ведущими игроками нынешнего состава, автограф-сессию и так далее.

Есть масса вопросов, которые интересуют болельщиков. Но важно выбрать те, которые интересуют большинство из них, чтобы они с удовольствием не только смотрели хоккей, но и проводили там время с семьями, детьми. И среди детей надо организовать какую-то программу, чтобы и они стали истинными болельщиками «Динамо».

Мы значительно активизируем эту работу. Я уже дал поручение съездить в Санкт-Петербург, Ригу, Минск, чтобы посмотреть, как все это организовано на матчах в этих городах. Мне все говорят, вот играло бы «Динамо» хорошо, тогда точно все бы приходили и не надо никакого пиара. Но минское «Динамо» не очень хорошо играет, а стадион там всегда полный. Значит, интерес зрителей определяет не только качество игры, хотя это основное. Но одновременно с этим хоккейная жизнь должна тоже развиваться современно, чтобы это не выглядело как-то кондово, топорно.

— Найдете ли вы понимание в этом плане у общества «Динамо», ведь это потребует дополнительных финансовых вливаний?

— Понимаете, если правильно построить работу, то она будет прибыльной. Есть билетная программа: одно дело, когда к тебе ходит меньше половины народу, а другое — когда больше половины или арена заполняется полностью. Если брать навскидку, то, к примеру, средний билет стоит тысячу рублей. У нас 12 тысяч мест, и можно получить сразу 12 миллионов рублей. Если придет половина, то только 6 миллионов. Поэтому если эта работа будет давать эффект, то эти деньги из разницы между средним посещением и посещением, которое дала эта работа, направляются в ВФСО, да еще и клубу останется на другие нужды. Нам не нужно больших вложений, хотя в принципе они нужны и разумны.

— Давно ли вы общались с Александром Овечкиным , который является вашим советником. Какие предложения хотели бы от него услышать?

— В этом сезоне мы точно не общались. Встречаемся мы каждый год. Однажды я пригласил его и Алексея Ковалева в Нижегородскую область, где они побывали в городе Лысково, покатались и поиграли в нашем физкультурно-оздоровительном комплексе — в одном из 40, которые мы построили в области. В Лысково проживает 27 тысяч человек, там есть ФОК с искусственным льдом. Они сказали, что объехали всю Америку и Канаду и там в городах такого масштаба, как Лысково, таких ФОКов нет.

Если Овечкин перед новым сезоном приедет, обязательно встретимся. Мы друг друга хорошо знаем, он при мне вырос в мастера, тренировался в нашей ДЮСШ, когда я был одним из руководителей «Динамо».

— В связи с вашим ответом на вопрос по домашней арене хочу уточнить, где будет работать ДЮСШ «Динамо»?

— Пока в «ВТБ Ледовом дворце», соответствующее соглашение подписано. По школе нет вопросов, поскольку в Петровском парке детям негде заниматься.

— Продолжит ли «Динамо» сотрудничество с воронежским «Бураном» как с фарм-клубом команды?

— Да, мы согласовали с ними все вопросы в этом плане. Пока одноименной команды «Динамо» в ВХЛ не предвидится.