Масалитин: «Наконец-то увидели того Муса, который был в прошлых сезонах»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал матч своей экс-команды в 27 туре РФПЛ против «Краснодара» (2:1).

"Футболисты ЦСКА — молодцы. Они до конца боролись, не бросили играть после того, как сравняли. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Естественно, были проблемы в обороне, и пропущенный мяч… Соперник не в первый раз разыгрывает «стенки» практически во вратарской ЦСКА. В этом вопросе нет концентрации, взаимостраховки, это и приводит к таким мячам.

Молодец и Муса, наконец-то мы увидели того Ахмеда, которого видели в предыдущих сезонах: агрессивного, нацеленного на ворота. В первом голе он хорошо попал, неберущийся мяч. Второй гол — дело случая, он воспользовался ошибкой соперника. Пожалуй, я могу назвать эту победу ЦСКА закономерной, но не могу сказать, что столичная команда своего соперника переиграла", — сказал Масалитин.

После этой победы «армейцы» располагаются на втором место в турнирной таблице РФПЛ.