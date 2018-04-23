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Масалитин: «Наконец-то увидели того Муса, который был в прошлых сезонах»
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Масалитин: «Наконец-то увидели того Муса, который был в прошлых сезонах» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал матч своей экс-команды в 27 туре РФПЛ против «Краснодара» (2:1).
"Футболисты ЦСКА — молодцы. Они до конца боролись, не бросили играть после того, как сравняли. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Естественно, были проблемы в обороне, и пропущенный мяч… Соперник не в первый раз разыгрывает «стенки» практически во вратарской ЦСКА. В этом вопросе нет концентрации, взаимостраховки, это и приводит к таким мячам.
Молодец и Муса, наконец-то мы увидели того Ахмеда, которого видели в предыдущих сезонах: агрессивного, нацеленного на ворота. В первом голе он хорошо попал, неберущийся мяч. Второй гол — дело случая, он воспользовался ошибкой соперника. Пожалуй, я могу назвать эту победу ЦСКА закономерной, но не могу сказать, что столичная команда своего соперника переиграла", — сказал Масалитин.
После этой победы «армейцы» располагаются на втором место в турнирной таблице РФПЛ.
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