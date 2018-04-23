ХК «Югра» объявил о назначении Гусева на пост генерального менеджера

ТАСС , 23 апреля. Ханты-мансийский хоккейный клуб «Югра» объявил о назначении Сергея Гусева на пост генерального менеджера с 30 апреля. Об этом сообщается в Instagram клуба.

Сейчас генеральным менеджером клуба является Евгений Хацей , контракт с которым истекает 30 апреля. В качестве игрока Гусев выступал за «Югру» в сезоне-2016/17. После завершения карьеры в 2017 году он стал помощником главного тренера «Югры» Анатолия Емелина

В конце марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявил о том, что «Югра» и тольяттинская «Лада» не примут участия в чемпионате сезона-2018/19. Они заняли последние места в рейтинге, где учитываются спортивные и экономические показатели клубов: спортивные достижения, расходы на зарплаты игроков, рейтинг телетрансляций, государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате. В апреле «Югра» подала заявку на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

"Югра" выступала в КХЛ с сезона-2010/11 и дважды выходила в плей-офф. В регулярном чемпионате минувшего сезона команда заняла последнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.