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ХК «Югра» объявил о назначении Гусева на пост генерального менеджера
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ХК «Югра» объявил о назначении Гусева на пост генерального менеджера 

ТАСС 35 минут назад
ТАСС, 23 апреля. Ханты-мансийский хоккейный клуб «Югра» объявил о назначении Сергея Гусева на пост генерального менеджера с 30 апреля. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Сейчас генеральным менеджером клуба является Евгений Хацей, контракт с которым истекает 30 апреля. В качестве игрока Гусев выступал за «Югру» в сезоне-2016/17. После завершения карьеры в 2017 году он стал помощником главного тренера «Югры» Анатолия Емелина.
В конце марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявил о том, что «Югра» и тольяттинская «Лада» не примут участия в чемпионате сезона-2018/19. Они заняли последние места в рейтинге, где учитываются спортивные и экономические показатели клубов: спортивные достижения, расходы на зарплаты игроков, рейтинг телетрансляций, государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате. В апреле «Югра» подала заявку на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
"Югра" выступала в КХЛ с сезона-2010/11 и дважды выходила в плей-офф. В регулярном чемпионате минувшего сезона команда заняла последнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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