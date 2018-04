Красноярские школьники выиграли чемпионат России по робототехнике 

Команда красноярского лицея №7 стала чемпионом России по робототехнике. Она выиграла первое место в ходе национального этапа RoboCup Russia Open-2018, который состоялся в Томске.

Школьники Майя Кефер, Владислав Лизунов и Андрей Матвеев представили The She show must go on с участием нескольких автономных мобильных роботов, которые изображали музыкантов на сцене. Еще два стационарных робота играли роль рампы и ширмы. Запуск роботов и их позиционирование на поле для соревнований осуществляется полностью за счет датчиков. Взаимодействие роботов с человеком и роботов с роботами также происходит посредством датчиков.