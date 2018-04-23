Красноярские школьники выиграли чемпионат России по робототехнике

Команда красноярского лицея №7 стала чемпионом России по робототехнике. Она выиграла первое место в ходе национального этапа RoboCup Russia Open-2018, который состоялся в Томске.

Школьники Майя Кефер, Владислав Лизунов и Андрей Матвеев представили The She show must go on с участием нескольких автономных мобильных роботов, которые изображали музыкантов на сцене. Еще два стационарных робота играли роль рампы и ширмы. Запуск роботов и их позиционирование на поле для соревнований осуществляется полностью за счет датчиков. Взаимодействие роботов с человеком и роботов с роботами также происходит посредством датчиков.

Основную идею этого шоу ребята сформулировали так: «даже если люди уйдут со сцены и останутся только роботы, шоу все равно будет продолжаться». Теперь красноярским школьникам предстоит борьба на мировом первенстве в канадском Монреале в июне этого года. Эксперты российского национального отделения RoboCup высоко оценивают уровень ребят и шансы на победу в Канаде.

Команда выступала при технической поддержке Центра технического проектирования и финансовой поддержке министерства образования Красноярского края. RoboCup — международная система соревнований среди роботов, основанная в 1993 году. Ее целью является создание автономных роботов для содействия научным исследованиям в области искусственного интеллекта.