«Миллион деревьев» в районе Кунцево

На Западе Москвы, в районе Кунцево очередной раз состоялась городская акция «Миллион деревьев Москве».

Акция состоялась первый раз в Москве в 2013 году по инициативе Московского городского регионального отделения Партии «Единая Россия» и на сегодняшний день стала одной из самых любимых и традиционных ежегодных акций по благоустройству среди москвичей во всех округах и районах Москвы.

В районе Кунцево уже не первый год акция проходит по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» при поддержке управы района Кунцево, ГБУ «Жилищник района Кунцево» и других учреждений района.

В мероприятии приняли участие представители управы района Кунцево, местного отделения Партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии», Молодежной палаты района, общественные советники управы района, ГБУ «Жилищник района Кунцево», ГБУ «Центра досуга Кунцево», Колледжа физической культуры и спорта «Спарта», «Московского образовательного комплекса Запад», представители других образовательных и досуговых учреждений, и просто жители района Кунцево.

В рамках городской акции «Миллион деревьев Москве» проводится высадка так необходимых мегаполису деревьев и кустарников на дворовых территориях. Энтузиастам выдали необходимый инвентарь и посадочный материал. И работа закипела. Некоторые из участников акции шутили, что теперь жизнь удалась: «Дом есть, сына вырастил, а теперь и дерево посадил».

Участники акции благоустроили и озеленили район Кунцево около 1000 различными деревьями и кустарниками по 13 адресам, за которых проголосовали и их выбрали сами жители участники городского проекта «Активный гражданин».

Благодарим всех за участие, неравнодушие к своему району и городу, и за хороший день и отличное настроение.