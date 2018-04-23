«Миллион деревьев» в районе Кунцево 

На Западе Москвы, в районе Кунцево очередной раз состоялась городская акция «Миллион деревьев Москве».
Акция состоялась первый раз в Москве в 2013 году по инициативе Московского городского регионального отделения Партии «Единая Россия» и на сегодняшний день стала одной из самых любимых и традиционных ежегодных акций по благоустройству среди москвичей во всех округах и районах Москвы.
В районе Кунцево уже не первый год акция проходит по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» при поддержке управы района Кунцево, ГБУ «Жилищник района Кунцево» и других учреждений района.
В мероприятии приняли участие представители управы района Кунцево, местного отделения Партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии», Молодежной палаты района, общественные советники управы района, ГБУ «Жилищник района Кунцево», ГБУ «Центра досуга Кунцево», Колледжа физической культуры и спорта «Спарта», «Московского образовательного комплекса Запад», представители других образовательных и досуговых учреждений, и просто жители района Кунцево.
Свой вклад в озеленение района Кунцево, в том числе внесли: депутат Московской городской Думы, член Фракции «Единая Россия» Павел Поселенов, Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия», глава управы района Кунцево Дмитрий Чистяков, Руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия», помощник депутата МГД Евгения Герасимова — Андрей Смирнов, депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево от Партии «Единая Россия» Алексей Глушков, Галина Арсентьева, Наталья Анохина, Светлана Мальцева, члены политсовета Алена Уткина, Кирилл Мирошкин и Нази Адеишвили, Секретари первичных отделений Партии Валентина Бакаева, Денис Кораблев, Екатерина Шабурова, Игорь Русанов, Нина Подопросветова, Ольга Алексеева, Тамара Некрасова, представитель местного отделения «Молодой Гвардии» Константин Федяев и председатель Молодежной палаты района Ангелина Семенова и другие жители и общественники района Кунцево.
В рамках городской акции «Миллион деревьев Москве» проводится высадка так необходимых мегаполису деревьев и кустарников на дворовых территориях. Энтузиастам выдали необходимый инвентарь и посадочный материал. И работа закипела. Некоторые из участников акции шутили, что теперь жизнь удалась: «Дом есть, сына вырастил, а теперь и дерево посадил».
Участники акции благоустроили и озеленили район Кунцево около 1000 различными деревьями и кустарниками по 13 адресам, за которых проголосовали и их выбрали сами жители участники городского проекта «Активный гражданин».
Благодарим всех за участие, неравнодушие к своему району и городу, и за хороший день и отличное настроение.