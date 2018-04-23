Стрелки Вдовина и Масленников заняли второе место на этапе Кубка мира 

Россияне Дарья Вдовина и Владимир Масленников заняли второе место на этапе Кубка мира по спортивной стрельбе, который проходит в Чханвоне (Южная Корея).
Дуэт завоевал серебро в миксте в стрельбе из пневматической винтовки. Первое место заняли китайцы Чжао Руочжу и Янь Хаоран, на третьей строчке расположились корейцы Сучжу Сон и Чжихьен Кюм. В соревнованиях у женщин в стрельбе из пистолета Виталина Бацарашкина показала 13-й результат.
Стрельба. Кубок мира. Второй этап. Чханвон, Южная Корея
Микст. Винтовка, 10 м 1. Чжао Руочжу/Янь Хаоран (Китай) — 499,3 2. Дарья Вдовина/Владимир Масленников (Россия) — 498,8 3. Сучжу Сон/Чжихьен Кюм (Южная Корея) — 435,4.
Женщины. Пистолет, 25 м 1. Елена Галиабович (Австралия) — 34 (перестрелка — 2+3)
2. Лин Юмей (Китай) — 34 (2+2)
3. Яо Юси (Китай) — 30…
13. Виталина Бацарашкина (Россия) — 580…
40. Маргарита Ломова (Россия) — 574…
53. Светлана Медведева (Россия) — 562.