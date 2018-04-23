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Родственники Пэрис Джексон опасаются за ее жизнь после просмотра пугающего видео
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Родственники Пэрис Джексон опасаются за ее жизнь после просмотра пугающего видео 

Журнал ОК! 35 минут назад
Родственники Пэрис Джексон до сих пор не могут отойти от видео, которое появилось в Сети еще в феврале. В кадре дочь знаменитого музыканта Майкла Джексона танцует на самом краю крыши небоскреба. Увиденное подвергло в шок близких 20-летней модели и теперь они всерьез опасаются за ее здоровье, передает Page Six. Это видео напомнило им о трюке Майкла Джексона в берлинской гостинице «Адлон» в 2002 году. Тогда артист показал фанатам своего маленького сына, держа его за шею за перилами балкона шестого этажа отеля.
Все посмотрели это видео. И хотя мы знали, что с ней все в порядке, эти кадры слишком бы ранили Кэтрин и Джо Джексона, поэтому мы не показывали им, — прокомментировал источник.
Инсайдер также добавил: есть опасение, что Пэрис движется к «серьезному кризису», однако никто из родственников не предпринимает шагов, чтобы помочь девушке решить ее психологические проблем.
Все бездействуют. Но если Пэрис погибнет, они будут сильно жалеть об этом.
По мнению инсайдера, ее проблемы связаны с бурным прошлым, а именно — с суицидальными намерениями, сексуальным насилием, борьбой с наркотиками и низкой самооценкой. Теперь, когда модель закрутила новый роман, она стала более раскованной: «Пэрис чувствует себя свободной и бесшабашной в компании своих друзей».
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