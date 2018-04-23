В Хабаровском крае подведены итоги конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2018»

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей командного и личного первенства. В номинации «Лучшая парадная форма» победу одержала команда «Зелёный свет» из Амурского муниципального района. Лучший социальный видеоролик «ЮИД шагает классно и, конечно, безопасно!» на конкурсе показала команда Ванинского муниципального района — «Торнадо».

В личном первенстве конкурса «Оказание первой медицинской помощи» лучшими стали Баранов Захар из команды «Светофор» Солнечного муниципального района и Радкевич Лилия из команды «МБОУ СОШ № 3 п. Хор» муниципального района имени Лазо. Лучшие результаты в «Знании Правил дорожного движения» показали Лукьянов Иван из команды «Дружба» Хабаровского муниципального района и Учайкина Екатерина из команды «Короли дорог» Советско-Гаванского муниципального района.

В конкурсе агитбригад «Вместе — за безопасность дорожного движения» победила команда «Дорожные знаки» из города Комсомольска-на-Амуре.

В личном зачете номинации «Фигурное вождение велосипеда» лучшими стали Саженев Никита из команды «Новомировский дорожный патруль» Комсомольского муниципального района и Пивоварова Валерия из команды «Светофор» Солнечного муниципального района.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом:

1 место — команда «Дружба» Хабаровского муниципального района;

2 место — команда «Светофор» из Солнечного муниципального района;

3 место — команда «Светофор» из Вяземского муниципального района.

Команда-победитель представит Хабаровский край на финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», который пройдет в Краснодарском крае.