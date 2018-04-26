Более 600 жителей Иркутской области выполнили нормативы ГТО на знаки отличия

За первый квартал текущего года на знаки отличия ГТО нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили 629 жителей Иркутской области. Из них на золотые знаки отличия ГТО выполнили нормативы комплекса 592 человека, на серебряные знаки — 27 человек, на бронзовые — 10 человек.

В первом квартале 2018 года количество жителей региона, сдавших на знаки отличия ГТО, увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, если раньше большинство обладателей знаков отличия ГТО были школьники в возрасте 16-17 лет (V возрастная ступень комплекса ГТО), то в настоящее время выполняют нормативы ГТО жители всех возрастных ступеней.

В рамках популяризации комплекса ГТО в Иркутской области в августе пройдет Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в сентябре состоится Фестиваль ВФСК ГТО среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.