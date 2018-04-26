Более 600 жителей Иркутской области выполнили нормативы ГТО на знаки отличия 

За первый квартал текущего года на знаки отличия ГТО нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили 629 жителей Иркутской области. Из них на золотые знаки отличия ГТО выполнили нормативы комплекса 592 человека, на серебряные знаки — 27 человек, на бронзовые — 10 человек.
В первом квартале 2018 года количество жителей региона, сдавших на знаки отличия ГТО, увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, если раньше большинство обладателей знаков отличия ГТО были школьники в возрасте 16-17 лет (V возрастная ступень комплекса ГТО), то в настоящее время выполняют нормативы ГТО жители всех возрастных ступеней.
В рамках популяризации комплекса ГТО в Иркутской области в августе пройдет Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в сентябре состоится Фестиваль ВФСК ГТО среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Напомним, с 1 января 2017 года стать участником комплекса ГТО и попробовать свои силы в выполнении испытаний может любой желающий, имеющий медицинский допуск и предварительно зарегистрировавшийся на официальном сайте — gto.ru. Для приема нормативов ГТО на территории Иркутской области создано 69 центров тестирования, которые расположены в каждом из 42 муниципальных образований области. Информация о центрах тестирования размещена на сайте министерства спорта Иркутской области. Региональным оператором внедрения ВФСК ГТО на территории Приангарья является ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» (http://rmc-sport.ru/).