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Григорий Рапота: Молодежь должна видеть будущее
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Григорий Рапота: Молодежь должна видеть будущее 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Молодежь должна видеть будущее и принимать участие в его создании. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в программе «Наши люди» на радио "Комсомольская правда".
"Молодежи надо зажечь звезды. Они должны знать, к чему стремиться, причем во все времена и во всех странах — молодежь должна видеть будущее. И она должна участвовать в создании этого будущего", — сказал Рапота.
Второе важное условие, по мнению госсекретаря Союзного государства — это наличие комфортной среды обитания.
"Спорт как раз создает эту комфортную среду обитания. Спорт, культура… Молодому человеку, у которого много энергии, хочется попробовать все — вот этот выбор должен быть, в спорте в том числе", — пояснил Григорий Рапота.
"Вот футбольное поле, вот баскетбольное, вот бассейн, куда можно пойти поплавать, вот зал, где можно заняться борьбой, а здесь — фехтованием. Я считаю, что мы можем и должны уделять внимание таким видам спорта, я их называю демократическими, которые не требуют никаких специальных залов", — заявил госескретарь.
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