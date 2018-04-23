Григорий Рапота: Молодежь должна видеть будущее

Молодежь должна видеть будущее и принимать участие в его создании. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в программе «Наши люди» на радио "Комсомольская правда"

"Молодежи надо зажечь звезды. Они должны знать, к чему стремиться, причем во все времена и во всех странах — молодежь должна видеть будущее. И она должна участвовать в создании этого будущего", — сказал Рапота.

Второе важное условие, по мнению госсекретаря Союзного государства — это наличие комфортной среды обитания.

"Спорт как раз создает эту комфортную среду обитания. Спорт, культура… Молодому человеку, у которого много энергии, хочется попробовать все — вот этот выбор должен быть, в спорте в том числе", — пояснил Григорий Рапота.

"Вот футбольное поле, вот баскетбольное, вот бассейн, куда можно пойти поплавать, вот зал, где можно заняться борьбой, а здесь — фехтованием. Я считаю, что мы можем и должны уделять внимание таким видам спорта, я их называю демократическими, которые не требуют никаких специальных залов", — заявил госескретарь.