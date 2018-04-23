Гимнастка Полина Нецветаева одержала победу на домашнем турнире

Соревнования, проходившие с 19 по 22 апреля на ковре Дворца художественной гимнастики, собрали три сотни спортсменок. Его участницами были не только представительницы нашего региона, но и «грации» из Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей, Пермского края и Якутии. Впрочем, иногородние гимнастки не смогли составить омичкам серьезной конкуренции. На пьедестал сумели подняться лишь самые юные представительницы Тюмени — 9-летние девочки, занявшие 2-е место в групповых упражнениях по программе третьего разряда. Лидерами здесь, и в других видах программы стали омички.

В индивидуальных упражнениях — среди самых опытных гимнасток, выступавших по программе мастеров спорта — борьба ожидаемо развернулась между нашими ведущими «художницами». В итоге победа в многоборье досталась воспитаннице Веры Штельбаумс и Елены Арайс — Полине Нецветаевой. Ей удалось стать лучшей в упражнениях с обручем, мячом и булавами. В упражнении с лентой лучшей была Виктория Данильчук, в итоге ставшая серебряным призером. «Бронзу» завоевала Дарья Шадрова.

Обладательницами медалей высшей пробы в своих группах также сумели стать Екатерина Тимошенко (программа II разряда), Майя Колобовникова (программа I разряда) и Анастасия Симакова (программа кандидатов в мастера спорта).