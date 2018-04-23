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Гимнастка Полина Нецветаева одержала победу на домашнем турнире
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Гимнастка Полина Нецветаева одержала победу на домашнем турнире 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Соревнования, проходившие с 19 по 22 апреля на ковре Дворца художественной гимнастики, собрали три сотни спортсменок. Его участницами были не только представительницы нашего региона, но и «грации» из Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей, Пермского края и Якутии. Впрочем, иногородние гимнастки не смогли составить омичкам серьезной конкуренции. На пьедестал сумели подняться лишь самые юные представительницы Тюмени — 9-летние девочки, занявшие 2-е место в групповых упражнениях по программе третьего разряда. Лидерами здесь, и в других видах программы стали омички.
В индивидуальных упражнениях — среди самых опытных гимнасток, выступавших по программе мастеров спорта — борьба ожидаемо развернулась между нашими ведущими «художницами». В итоге победа в многоборье досталась воспитаннице Веры Штельбаумс и Елены Арайс — Полине Нецветаевой. Ей удалось стать лучшей в упражнениях с обручем, мячом и булавами. В упражнении с лентой лучшей была Виктория Данильчук, в итоге ставшая серебряным призером. «Бронзу» завоевала Дарья Шадрова.
Обладательницами медалей высшей пробы в своих группах также сумели стать Екатерина Тимошенко (программа II разряда), Майя Колобовникова (программа I разряда) и Анастасия Симакова (программа кандидатов в мастера спорта).
В групповых упражнениях среди мастеров спорта не было равных Анфисе Зайцевой, Алине Шараповой, Марии Верещак, Валерии Кузнецовой, Елене Кокиной и Евгении Гренц. Напомним, наши чемпионки тренируются под руководством Елены Арайс и Оксаны Курганской. Сильнейшими по программе КМС стали Ксения Родькина, Виталия Юшкова, Ольга Изотова, София Шарыгина, Виолетта Шуракова и Анастасия Семаль. В младших возрастных группах обладательницами «золота» также стали девочки, постигающие азы художественной гимнастики в областном Центре олимпийской подготовки.
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